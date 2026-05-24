ETV Bharat / state

रोजगार मेले का आयोजन, पीएम ने छत्तीसगढ़ के 257 बेरोजगारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

रायपुर : नौकरी के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर है. पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 51 हजार अभ्यर्थियों को नौकरी की सौगात दी है. इन युवक-युवतियों में रायपुर के 257 अभ्यर्थी शामिल हैं. जिन्हें पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है. रोजगार मेले में पीएम मोदी ने यह नियुक्ति पत्र सौंपा है.

रायपुर के दीनदयाल आडिटोरियम में 19 वें चरण के रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित कुल 257 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के लगभग 51 हजार नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित किया. उन्हें नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी है. इस अवसर पर पीएम मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया.

रोजगार मेले में संबोधित करते पीएम मोदी (ETV BHARAT)

257 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र

रायपुर रेल मंडल में यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कालेज मैदान के पास रायपुर में किया गया. यहां कुल 803 में से फिजिकली 257 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इसमें रेलवे विभाग के 200, पोस्टल विभाग के 34, स्वास्थ्य मंत्रालय के 7, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 और वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा के 11 अभ्यर्थी शामिल थे.

बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र (ETV BHARAT)

रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद

रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मौजूद रहे. राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, मंडल रेल प्रबंधक दयानंद, अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी इस आयोजन में शामिल हुए.



