फरीदाबाद में लगेगा रोजगार मेला, 50 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 11:24 AM IST

फरीदाबाद: जो युवा आईटीआई पास कर चुके हैं और उनको रोजगार नहीं मिला है,. तो उनके लिए खुशखबरी है. दरअसल फरीदाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी और हाथों-हाथ युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसको लेकर राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्था की ओर से जानकारी दी गई है.

फरीदाबाद में रोजगार मेला: जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार व कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार फरीदाबाद के NIT 5 स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 17 नवंबर 2025 को आईटीआई पास कर चुके छात्रों के लिए रोजगार लेने का आयोजन किया गया है. जिसमें 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी और आईटीआई पास कर चुके छात्रों को मौके पर ही रोजगार दिया जाएगा.

इन बातों का रखें ध्यान: इस रोजगार मेले को लेकर डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि "जिले में समय-समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है. इसी क्रम में आईटीआई पास छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें रोजगार मेले में शामिल कंपनियां फिटर, वेल्डर, टर्नर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक जैसे ट्रेडों के योग्य उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप और रोजगार देगी. रोजगार मेले में आने वाले छात्रों को बायोडाटा के साथ कुछ डाक्यूमेंट्स अपने साथ लाने पड़ेंगे जिसमें आईटीआई से पास का सर्टिफिकेट, स्कूलिंग का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल्स शामिल हैं"

सुबह 9 बजे से शुरू होगा मेला: आपको बता दें 17 नवंबर को ये रोजगार मेला सुबह 9:00 से शुरू हो जाएगा और ऐसे में अगर आप भी आईटीआई पास हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपके यहां पर 50 से ज्यादा कंपनियां अपनी कंपनियों में नौकरी देने को लेकर तैयार है.

