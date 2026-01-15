इस बड़ी कंपनी में 120 पदों पर होगी, शिमला में होगा कैंपस इंटरव्यू
जिला रोजगार कार्यालय शिमला में ITI अप्रेंटिस के 120 पदों पर भर्ती के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 5:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. 20 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में 120 आईटीआई अप्रेटिंस पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू होगा. जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने इसकी जानकारी दी.
प्रवीन नगराईक ने बताया, 'जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, स्वराज डिवीजन प्लांट-1 फेज-4 मोहाली पंजाब के लिए आईटीआई अप्रेंटिस के 120 पदों के लिए 20 जनवरी 2026 को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं'.
आवेदकों के लिए शैक्षणिक योग्यता
पेंटर, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर/मैकेनिस्ट और डीजल मैकेनिक में आईटीआई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा पास होना चाहिए. इसके अलावा आवेदकों की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए. इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं. जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता है, उन्होंने अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों और रिज्यूम सहित 20 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में सुबह 11 बजे पहुंचना होगा.
जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है. जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, वह संबंधित साइट eemis.hp.nic.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आवेदक 74091-76699 व 97797-77751 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: हरिपुरधार बस हादसे से सरकार ने लिया सबक, मेलों के लिए अतिरिक्त बसें मुहैया कराएगा HRTC