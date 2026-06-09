बागपत में रोजगार मेला; 11 जून को 80 कंपनियां 1008 युवाओं को देंगी ऑफर लेटर
चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी. अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के दौरान उनके प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 2:37 PM IST
बागपत: जिले में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है. जिलाधिकारी अस्मिता लाल के प्रयास से यह आयोजन स्यादवाद इंस्टीट्यूट परिसर में किया जाएगा. रोजगार मेले में देश की 80 प्रमुख कंपनियां हिस्सा लेंगी और करीब 1008 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा जाएगा. चयनित युवाओं को उनकी दक्षता के अनुसार 13,580 रुपए से लेकर 48,000 रुपए प्रति महीने तक का आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा.
जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि इस मेले में वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराया है.
चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के दौरान उनके प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी. मेले की विशेषता यह है कि कंपनियों द्वारा योग्यता के अनुरूप युवाओं को आकर्षक वेतन पैकेज दिए जाएंगे. चयनित अभ्यर्थियों को 13,580 रुपए से लेकर 48,000 रुपए प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा.
गौरतलब है कि जिला सेवायोजन विभाग ने बीते वर्ष 3108 युवाओं को रोजगार से जोड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. इसे देखते हुए इस बार की तैयारियों को और अधिक पुख्ता किया गया है. डीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट है.
जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए मेला स्थल पर शीतल पेयजल और छाया की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी विभागीय फोन नंबर 6386856985 पर संपर्क कर सकते हैं.
मेले में शिरकत करने जा रहे युवाओं को विभाग ने पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है. अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने, फॉर्मल ड्रेस प्रोफेशनल पहनावा पहनने, सकारात्मक शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन करने और कंपनी के बारे में जानकारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने और शिष्टाचार बनाए रखने से चयन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं.
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