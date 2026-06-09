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बागपत में रोजगार मेला; 11 जून को 80 कंपनियां 1008 युवाओं को देंगी ऑफर लेटर

बागपत: जिले में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है. जिलाधिकारी अस्मिता लाल के प्रयास से यह आयोजन स्यादवाद इंस्टीट्यूट परिसर में किया जाएगा. रोजगार मेले में देश की 80 प्रमुख कंपनियां हिस्सा लेंगी और करीब 1008 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा जाएगा. चयनित युवाओं को उनकी दक्षता के अनुसार 13,580 रुपए से लेकर 48,000 रुपए प्रति महीने तक का आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा.

जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि इस मेले में वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराया है.

चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के दौरान उनके प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी. मेले की विशेषता यह है कि कंपनियों द्वारा योग्यता के अनुरूप युवाओं को आकर्षक वेतन पैकेज दिए जाएंगे. चयनित अभ्यर्थियों को 13,580 रुपए से लेकर 48,000 रुपए प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा.

गौरतलब है कि जिला सेवायोजन विभाग ने बीते वर्ष 3108 युवाओं को रोजगार से जोड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. इसे देखते हुए इस बार की तैयारियों को और अधिक पुख्ता किया गया है. डीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट है.