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8वीं पास युवाओं को भी मिलेगी नौकरी, 80 पदों के लिए 4 जगहों पर विशेष कैंप

कटिहार: कटिहार जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका सामने आया है. जिला नियोजनालय, कटिहार के तत्वावधान में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी 2 Coms Consulting Pvt. Ltd. विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियोजन कैंप आयोजित करने जा रही है. कंपनी ने कुल 80 रिक्त पदों पर बहाली की अधिसूचना जारी की है. यह कैंप जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अच्छी नौकरी का अवसर प्रदान करेगा.

तीन पदों पर होगी बहाली: भर्ती प्रक्रिया के तहत एसोसिएट (पिकर-पैकर), असेंबली लाइन ऑपरेटर और मोबाइल असेंबली ऑपरेटर पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. इनमें एसोसिएट (पिकर-पैकर) के 20 पद, असेंबली लाइन ऑपरेटर के 40 पद तथा मोबाइल असेंबली ऑपरेटर के 20 पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान और अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी.

कटिहार में रोजगार (ETV Bharat)

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा: अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई अथवा डिप्लोमा निर्धारित की गई है. पदों के अनुसार आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है. चयनित अभ्यर्थियों को 14 हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. कुछ पदों पर पीएफ, ईएसआईसी और बोनस जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

कैंप की तिथि और स्थान: नियोजन कैंप का आयोजन 11 जून को जिला नियोजनालय, कटिहार में, 13 जून को हसनगंज प्रखंड परिसर में, 16 जून को बारसोई प्रखंड परिसर में तथा 18 जून को कदवा प्रखंड परिसर में किया जाएगा. इन कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

निबंधन अनिवार्य: कैंप में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जिला नियोजनालय में पूर्व निबंधन अनिवार्य है. बिना पंजीकरण के अभ्यर्थी कैंप में शामिल नहीं हो सकेंगे. जिला नियोजन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी संजीव कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है.