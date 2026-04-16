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सम्राट चौधरी के CM बनने के बाद युवाओं को यहां मिलेगा पहला रोजगार, 10वीं पास समेत ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

गया: बिहार में नये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं. इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर भी सामने आया है. गयाजी के अवर प्रादेशिक नियोजनालय केन्दुई में भव्य रोजगार कैंप का आयोजन होने वाला है. इस में उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो गयाजी में रहकर रोजगार पाना चाहते हैं.

शनिवार को लगेगा कैंप: युवाओं के लिए 18 अप्रैल को रोजगार मेला लग रहा है और इसमें गयाजी की सबसे बड़ी एजेंसी सिद्धार्थ ट्रैक्टर भी शामिल हो रही है. अवर प्रादेशिक नियोजनालय केन्दुई गयाजी में शनिवार को रोजगार कैंप लगेगा, इस में दो कंपनियां शामिल हो कर युवाओं को रोजगार का अवसर देंगी.

क्या है योग्यता?: सिद्धार्थ ट्रैक्टर्स में 25 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा, इस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेक्निशीयन के पद पर नौकरी दी जाएगी. कंपनी के अनुसार योग्यता दसवीं पास होना जरूरी है, इस में उम्र 22 से 40 साल के बीच होनी है, यहां ड्यूटी की टाइमिंग 10:30 से 4 बजे तक ही है.

एग्जीक्यूटिव पद पर बहाली: सैलरी भी अच्छी बताई गई है. यहां एग्जीक्यूटिव पद पर कार्य करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बाइक होना अनिवार्य है. वहीं टेक्नीशियन के पद वाले उम्मीदवारों को ट्रैक्टर चलाना आना भी जरूरी है.

टीचर बनने का सुनहरा अवसर: इस कैंप की खासियत यह भी है कि इस कैंप में गाड़ी टेक्नीशियन से लेकर टीचर बनने तक का अवसर दिया जा रहा है. कैंप में शनिवार को फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी में टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है. एकेडमी में 18 से 35 साल के ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए यह अवसर है. 14,500 रुपये सैलरी भी मिलेगी, जॉब लोकेशन भी गयाजी है.