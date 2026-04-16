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सम्राट चौधरी के CM बनने के बाद युवाओं को यहां मिलेगा पहला रोजगार, 10वीं पास समेत ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं को यहां मिलेगा पहला रोजगार. 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा अवसर. पढ़ें-

JOB CAMP IN GAYA
गया में रोजगार कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 12:00 PM IST

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गया: बिहार में नये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं. इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर भी सामने आया है. गयाजी के अवर प्रादेशिक नियोजनालय केन्दुई में भव्य रोजगार कैंप का आयोजन होने वाला है. इस में उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो गयाजी में रहकर रोजगार पाना चाहते हैं.

शनिवार को लगेगा कैंप: युवाओं के लिए 18 अप्रैल को रोजगार मेला लग रहा है और इसमें गयाजी की सबसे बड़ी एजेंसी सिद्धार्थ ट्रैक्टर भी शामिल हो रही है. अवर प्रादेशिक नियोजनालय केन्दुई गयाजी में शनिवार को रोजगार कैंप लगेगा, इस में दो कंपनियां शामिल हो कर युवाओं को रोजगार का अवसर देंगी.

क्या है योग्यता?: सिद्धार्थ ट्रैक्टर्स में 25 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा, इस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेक्निशीयन के पद पर नौकरी दी जाएगी. कंपनी के अनुसार योग्यता दसवीं पास होना जरूरी है, इस में उम्र 22 से 40 साल के बीच होनी है, यहां ड्यूटी की टाइमिंग 10:30 से 4 बजे तक ही है.

एग्जीक्यूटिव पद पर बहाली: सैलरी भी अच्छी बताई गई है. यहां एग्जीक्यूटिव पद पर कार्य करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बाइक होना अनिवार्य है. वहीं टेक्नीशियन के पद वाले उम्मीदवारों को ट्रैक्टर चलाना आना भी जरूरी है.

टीचर बनने का सुनहरा अवसर: इस कैंप की खासियत यह भी है कि इस कैंप में गाड़ी टेक्नीशियन से लेकर टीचर बनने तक का अवसर दिया जा रहा है. कैंप में शनिवार को फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी में टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है. एकेडमी में 18 से 35 साल के ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए यह अवसर है. 14,500 रुपये सैलरी भी मिलेगी, जॉब लोकेशन भी गयाजी है.

10:30 से 4:00 तक लगेगा कैंप: दीपक कुमार डीपीआरओ ने बताया कि प्रादेशिक नियोजनालय केन्दुई गया में एक दिवसीय रोजगार कैंप लग रहा है, इस में शिक्षक, सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेक्नीशियन के पद पर रोजगार मिल रहा है. अभ्यर्थियों से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि दिनांक 18 अप्रैल 2026 को सुबह 10.30 से 4.00 बजे तक अपना बायोडाटा लेकर रोजगार मेला में भाग लें.

"अवर प्रादेशिक नियोजनालय गयाजी में आयोजित होने वाले रोजगार शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और रोजगार प्राप्त करें, इसकी पूरी प्रक्रिया पूर्णत निशुल्क है."-दीपक कुमार, डीपीआरओ

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