यूपी में क्रिकेट से रोजगार का बूम, हर साल मिल रहीं 25,000 नई नौकरियां, लड़कियां भी बन रहीं अंपायर और कोच
यूपी में क्रिकेट रोजगार का नया इंजन बन गया है. अंपायरिंग, कोचिंग, स्कोरिंग और अकादमियों से लेकर फ्रैंचाइजी तक, हर तरफ अवसर बढ़ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 3:43 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 4:22 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में क्रिकेट की लोकप्रियता अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रह गई है. यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही है. यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के अनुसार, क्रिकेट से जुड़े क्षेत्रों में हर साल करीब 25,000 नए रोजगार पैदा हो रहे हैं. अंपायरिंग, कोचिंग, स्कोरिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस और अकादमियों से लेकर फ्रैंचाइजी तक, हर तरफ अवसर बढ़ रहे हैं. यह बूम खासकर युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है.
यूपीसीए के अनुसार, राज्य में 500 से ज्यादा क्रिकेट अकादमियां चल रही हैं. इनमें 10,000 से अधिक कोच और ट्रेनर काम कर रहे हैं. लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में अंपायर और स्कोरर के लिए विशेष कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं. इन कोर्स को पूरा करने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिल रही है.
गांव के लड़के भी बन रहे कोच : एलडीए कोचिंग सेंटर के संचालक गोपाल सिंह बताते हैं, पहले गांव के लड़के सिर्फ खेलते थे, अब वे कोच बनकर हजारों रुपये कमा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में बदलाव सबसे ज्यादा दिख रहा है. यहां फ्रैंचाइजी अकादमियां तेजी से खुल रही हैं. छोटे-छोटे कस्बों में ब्रांडेड कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहे हैं. आईपीएल का प्रभाव भी बड़ा है. कई कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की नौकरियों की ओर मुड़ रहे हैं.
यूपीसीए दे रहा ट्रेनिंग : क्रिकेट कोच मनोज रावत कहते हैं, आईपीएल ने सपने दिखाए, लेकिन रोजगार की हकीकत अकादमियों में है. यह रोजगार बूम सिर्फ शहरों तक नहीं है. गांवों में ग्राउंडकीपर, फिजियोथेरेपिस्ट और इवेंट मैनेजर जैसे रोल बढ़ रहे हैं. यूपीसीए ने कई जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं. महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं. कई लड़कियां अंपायरिंग और कोचिंग में करियर बना रही हैं.
लखनऊ की दो लड़कियां बनीं अंपायर : हाल ही में लखनऊ की प्रतिभावान क्रिकेटर कोमल होरा और मान्या मिश्रा ने लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन की अंपायरिंग परीक्षा पास कर अम्पायर बनने का गौरव प्राप्त किया. इससे पहले सताक्षी भी UPCA की अम्पायर बन चुकी हैं. इन सभी के लिए एक अच्छे मेहनताने का भी इंतजाम किया जाता है. लखनऊ के पुराने अंपायर राशिद बताते हैं कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपने अंपायर और अन्य पेशेवर क्रिकेटरों के लिए मेहनताने का बेहतर इंतजाम कर रहा है.
2030 तक मिलेगी एक लाख नौकरी : BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल बताते हैं कि राज्य सरकार की खेल नीति में क्रिकेट को विशेष प्राथमिकता दी गई है. नए स्टेडियम, ग्राउंड और अकादमियों के लिए फंडिंग बढ़ाई जा रही है. 2030 तक क्रिकेट से जुड़े क्षेत्रों में एक लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे. इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी योगदान बढ़ेगा.
आत्मनिर्भर बन रहे युवा : उन्होंने कहा, क्रिकेट अब उद्योग बन गया है. हम युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश के युवा अब क्रिकेट को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि करियर का एक माध्यम भी मान रहे हैं. लखनऊ के इकाना स्टेडियम से लेकर कानपुर के ग्राउंड तक, हर जगह नई ऊर्जा दिखती है. ग्रामीण क्षेत्रों में अकादमियां खुलने से गांव के लड़के-लड़कियां घर बैठे ट्रेनिंग ले रहे हैं.
लोकल टूर्नामेंट बढ़ें : आईपीएल फ्रैंचाइजी भी यूपी में निवेश कर रही हैं, जिससे लोकल टूर्नामेंट बढ़ रहे हैं. यह बदलाव राज्य की खेल संस्कृति को मजबूत कर रहा है. सरकार और यूपीसीए मिलकर नए कोर्स शुरू कर रहे हैं. अंपायरिंग में बीसीसीआई स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है. कोचों के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं. इससे नौकरियां स्थायी और सम्मानजनक बन रही हैं. कुल मिलाकर, यूपी में क्रिकेट रोजगार का नया इंजन बन गया है.
यह भी पढ़ें : यूपी में बनने जा रहा बोट म्यूजियम, रथ में बैठकर मिलेगा प्रवेश, नंगे पांव जंगल, नदी और वन्य जीव आपको कराएंगे त्रेतायुग की अनुभूति