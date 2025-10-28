ETV Bharat / state

यूपी में क्रिकेट से रोजगार का बूम, हर साल मिल रहीं 25,000 नई नौकरियां, लड़कियां भी बन रहीं अंपायर और कोच

क्रिकेट में करियर बना रहे युवा. ( Photo Credit; UPCA )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में क्रिकेट की लोकप्रियता अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रह गई है. यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही है. यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के अनुसार, क्रिकेट से जुड़े क्षेत्रों में हर साल करीब 25,000 नए रोजगार पैदा हो रहे हैं. अंपायरिंग, कोचिंग, स्कोरिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस और अकादमियों से लेकर फ्रैंचाइजी तक, हर तरफ अवसर बढ़ रहे हैं. यह बूम खासकर युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है. यूपीसीए के अनुसार, राज्य में 500 से ज्यादा क्रिकेट अकादमियां चल रही हैं. इनमें 10,000 से अधिक कोच और ट्रेनर काम कर रहे हैं. लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में अंपायर और स्कोरर के लिए विशेष कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं. इन कोर्स को पूरा करने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिल रही है. गांव के लड़के भी बन रहे कोच : एलडीए कोचिंग सेंटर के संचालक गोपाल सिंह बताते हैं, पहले गांव के लड़के सिर्फ खेलते थे, अब वे कोच बनकर हजारों रुपये कमा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में बदलाव सबसे ज्यादा दिख रहा है. यहां फ्रैंचाइजी अकादमियां तेजी से खुल रही हैं. छोटे-छोटे कस्बों में ब्रांडेड कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहे हैं. आईपीएल का प्रभाव भी बड़ा है. कई कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की नौकरियों की ओर मुड़ रहे हैं. छोटे-छोटे कस्बों में ब्रांडेड कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं. (Photo Credit; UPCA) यूपीसीए दे रहा ट्रेनिंग : क्रिकेट कोच मनोज रावत कहते हैं, आईपीएल ने सपने दिखाए, लेकिन रोजगार की हकीकत अकादमियों में है. यह रोजगार बूम सिर्फ शहरों तक नहीं है. गांवों में ग्राउंडकीपर, फिजियोथेरेपिस्ट और इवेंट मैनेजर जैसे रोल बढ़ रहे हैं. यूपीसीए ने कई जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं. महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं. कई लड़कियां अंपायरिंग और कोचिंग में करियर बना रही हैं.