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हुनर मिला, रोजगार नहीं: देवघर की प्रशिक्षित महिलाओं को अब सरकारी सहारे का इंतजार, ट्रेनिंग के बाद नौकरी की मांग

देवघर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ली हुई महिलाओं के लिए रोजगार एक बड़ा चैलैंज बन गया है.

skill development program
ट्रेनिंग के दौरान महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 2:41 PM IST

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देवघर: जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है. ट्रेनिंग में सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, मछली पालन, सेल फोन रिपेयरिंग सहित कई हुनर सिखाए जाते हैं जिससे महिलाएं इन हुनर के दम पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें.

देवघर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना के तहत RSETI( रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन) में अब तक करीब 15 हजार महिलाओं को ट्रेंड किया गया है. जो विभिन्न क्षेत्र में हुनर का प्रदर्शन कर अपना जीवन यापन कर रही हैं.

महिलाओं को अब सरकारी सहारे का इंतजार (Etv Bharat)

रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के निदेशक भोला बिलुंग बताते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस योजना को गति देने के लिए हर जिले के बड़े बैंक सहयोग करते हैं. इसी के तहत देवघर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस योजना के लाभ को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंचाने का काम कर रही है. यहां से हुनर सीखने के बाद ज्यादातर महिलाएं अपने दम पर स्वरोजगार करती हैं और अपने परिवार की मदद करती हैं. केंद्र के इंचार्ज मिथिलेश कुमार बताते हैं कि इस संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद आज की तारीख में करीब 25% महिलाएं अच्छे स्थान पर हैं, वहीं अन्य महिलाएं कहीं ना कहीं जरूर संघर्ष कर रही हैं.

संस्था में ट्रेनर का काम कर रही चंपा पाल बताती हैं कि सरकार की ट्रेनिंग की सुविधा बेहद अच्छी है. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ढूंढ कर केंद्र में लाया जाता है और हुनर सीखने के साथ-साथ मुफ्त में उनके रहने खाने का भी इंतजाम किया जाता है. लेकिन नौकरी की बात पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर महिलाएं अपने दम पर स्वरोजगार से ही आज सफल हुई हैं. यहां से ट्रेनिंग मिलने के बाद नौकरी मिलना कहीं ना कहीं एक चुनौती हो जाती है. उन्होंने कहा कि यदि ट्रेन्ड की हुई महिलाओं को सरकार किसी संस्था में नौकरी दिलवाती है तो शत प्रतिशत महिलाओं को ट्रेनिंग का लाभ मिल पाएगा.

ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं ने कहा कि जितनी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, यदि उसी तरह सरकार पहल कर महिलाओं को रोजगार दे तो निश्चित रूप से महिलाओं का जीवन स्तर में सुधार होगा और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में भी कमी आएगी.

महिलाओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाएं हुनर तो सीख लेती हैं, लेकिन जब वह हुनर सीख कर अपने गांव जाती हैं तो अपने हुनर को निखारने का उनके पास कोई साधन नहीं बचता. क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के पास रोजगार करने के लिए ना तो धन है और ना नौकरी ढूंढने के लिए कोई साधन. ऐसे में सरकारी विभाग यदि प्रशिक्षित की हुई महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सीधा रोजगार से जोड़ती है तो इस ट्रेनिंग का उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा.

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