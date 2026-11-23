छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायकों का आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 1 दिसंबर तक मांगें पूरी करने का दिया अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायकों का आंदोलन जारी है. संघ ने 1 दिसंबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 12:41 PM IST
बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के रोजगार सहायक अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के सामने आंदोलन कर रहे हैं. मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज रोजगार सहायक संघ ने 1 दिसंबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है.आंदोलन को लेकर बेमेतरा जिले के मंडी प्रांगण में संघ के प्रांतीय आह्वान पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार सहायकों ने शामिल होकर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की.
क्या हैं संघ की मांग ?
संघ की तीन प्रमुख मांगें हैं, जिनमें रोजगार सहायकों को सम्मानजनक वेतनमान प्रदान करना, सहायक सचिव का दर्जा देते हुए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में रोजगार सहायकों को शत-प्रतिशत अवसर देते हुए नियुक्ति प्रदान करना शामिल है.
शासन की अलग-अलग योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पंचायत स्तर पर कामकाज को गति देने में रोजगार सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर अब तक ठोस पहल नहीं हुई है- नरेंद्र वर्मा, रोजगार सहायक बेमेतरा
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
बेमेतरा में आयोजित बैठक के दौरान संघ ने स्पष्ट किया कि शासन के पास अभी भी मांगों को पूरा करने का अवसर है.
30 नवंबर तक यदि मांगों के संबंध में सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 1 दिसंबर से प्रदेशभर के रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे. इस आंदोलन में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के कर्मचारी शामिल होंगे-मनोज गंधर्व, जिला अध्यक्ष रोजगार सहायक
8 हजार रोजगार सहायक होंगे आंदोलन में शामिल
संघ के आंकड़ों के मुताबिक, बेमेतरा जिले में लगभग 350 रोजगार सहायक और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 8 हजार रोजगार सहायक प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होंगे. बड़ी संख्या में कर्मचारियों के एक साथ आंदोलन में उतरने से पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं और सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है.
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