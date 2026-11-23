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छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायकों का आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 1 दिसंबर तक मांगें पूरी करने का दिया अल्टीमेटम

छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायकों का आंदोलन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के रोजगार सहायक अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के सामने आंदोलन कर रहे हैं. मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज रोजगार सहायक संघ ने 1 दिसंबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है.आंदोलन को लेकर बेमेतरा जिले के मंडी प्रांगण में संघ के प्रांतीय आह्वान पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार सहायकों ने शामिल होकर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की.

संघ की तीन प्रमुख मांगें हैं, जिनमें रोजगार सहायकों को सम्मानजनक वेतनमान प्रदान करना, सहायक सचिव का दर्जा देते हुए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में रोजगार सहायकों को शत-प्रतिशत अवसर देते हुए नियुक्ति प्रदान करना शामिल है.

रोजगार सहायकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शासन की अलग-अलग योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पंचायत स्तर पर कामकाज को गति देने में रोजगार सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर अब तक ठोस पहल नहीं हुई है- नरेंद्र वर्मा, रोजगार सहायक बेमेतरा

बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि रोजगार सहायक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और मनरेगा के क्रियान्वयन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.इसके बावजूद उन्हें आज भी अपेक्षित वेतनमान, सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक पदनाम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.





अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी



बेमेतरा में आयोजित बैठक के दौरान संघ ने स्पष्ट किया कि शासन के पास अभी भी मांगों को पूरा करने का अवसर है.