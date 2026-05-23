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अलीगढ़ में जनगणना अभियान में रिकॉर्ड काम करने वाले कर्मचारी सम्मानित, लापरवाही बरतने पर 8 कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी

अलीगढ़ : नगर निगम क्षेत्र में चल रहे जनगणना 2027 महाअभियान के पहले चरण में कार्य को लेकर सख्त और प्रेरणादायक दोनों तरह के कदम उठाए गये हैं. एक ओर रिकॉर्ड समय में कार्य पूरा करने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सम्मानित किया, वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वाले आठ कार्मिकों और सहायक अध्यापिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है.

अलीगढ़ में कर्मचारी सम्मानित (Video credit: ETV Bharat)





नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जनगणना अभियान के अंतर्गत मकान गणना और ब्लॉक मैपिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है. शासन द्वारा इसके लिए 22 मई से 20 जून 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है, लेकिन कई कर्मचारियों ने तय समय से पहले ही अपना कार्य पूरा कर प्रशासन की सराहना प्राप्त की है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के अनुसार, जोन-4 की प्रगणक भगवान देवी, जोकि किशनपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, ने जनगणना ब्लॉक संख्या 170 का कार्य मात्र एक दिन में पूरा कर लिया. वहीं, सुपरवाइजरी सर्किल संख्या 031 के सुपरवाइजर राम अकबाल यादव, जो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, ने भी अपने क्षेत्र का सत्यापन और गणना कार्य 22 मई को ही पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी. इन दोनों कर्मचारियों की कार्यकुशलता और कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर नगर निगम कार्यालय में सम्मानित किया गया.

इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि ऐसे कर्मचारी प्रशासन की कार्यप्रणाली को मजबूत करते हैं और अन्य कार्मिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी कर्मचारी भी इसी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.



