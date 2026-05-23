अलीगढ़ में जनगणना अभियान में रिकॉर्ड काम करने वाले कर्मचारी सम्मानित, लापरवाही बरतने पर 8 कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी
सहायक नगर आयुक्त और संबंधित प्रगणक शनिवार को नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 5:24 PM IST
अलीगढ़ : नगर निगम क्षेत्र में चल रहे जनगणना 2027 महाअभियान के पहले चरण में कार्य को लेकर सख्त और प्रेरणादायक दोनों तरह के कदम उठाए गये हैं. एक ओर रिकॉर्ड समय में कार्य पूरा करने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सम्मानित किया, वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वाले आठ कार्मिकों और सहायक अध्यापिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जनगणना अभियान के अंतर्गत मकान गणना और ब्लॉक मैपिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है. शासन द्वारा इसके लिए 22 मई से 20 जून 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है, लेकिन कई कर्मचारियों ने तय समय से पहले ही अपना कार्य पूरा कर प्रशासन की सराहना प्राप्त की है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के अनुसार, जोन-4 की प्रगणक भगवान देवी, जोकि किशनपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, ने जनगणना ब्लॉक संख्या 170 का कार्य मात्र एक दिन में पूरा कर लिया. वहीं, सुपरवाइजरी सर्किल संख्या 031 के सुपरवाइजर राम अकबाल यादव, जो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, ने भी अपने क्षेत्र का सत्यापन और गणना कार्य 22 मई को ही पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी. इन दोनों कर्मचारियों की कार्यकुशलता और कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर नगर निगम कार्यालय में सम्मानित किया गया.
इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि ऐसे कर्मचारी प्रशासन की कार्यप्रणाली को मजबूत करते हैं और अन्य कार्मिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी कर्मचारी भी इसी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव और संबंधित प्रगणक शनिवार को नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पहुंचे. इस दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के मकान सूचीकरण का ब्यौरा भी दर्ज किया गया. इस दौरान जनगणना कार्य की प्रगति और पारदर्शिता को लेकर भी चर्चा की गई.
दूसरी ओर प्रशासन ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. नगर आयुक्त ने बताया कि आठ कार्मिकों और सहायक अध्यापिकाओं द्वारा आवंटित क्षेत्रों में कार्य नहीं करने और शिथिलता बरतने पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है.
नगर आयुक्त ने कहा कि जनगणना जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं करता. उन्होंने सभी जनगणना कार्मिकों को निर्देश दिए कि वह निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें, ताकि जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न हो सके.
थाना सिविल लाइन प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि नगर निगम से प्रगणकों की शिकायत आई है. जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
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