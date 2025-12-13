ETV Bharat / state

सर्द मौसम में शिकार का खतरा: सरिस्का की सुरक्षा के लिए डिजिटल चौकसी, अब ऐप से होगी मॉनिटरिंग

सरिस्का टाइगर रिजर्व में M-Stripe ऐप से उच्च अधिकारी कार्यालय में बैठे ही जांच कर सकेंगे कि कर्मचारियों की मॉनिटरिंग कहां कम हुई.

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का में बाघिन के साथ शावक (Etv Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025

अलवर: सर्द मौसम पर्यटकों के लिए सुखद रहता है, लेकिन इस दौरान सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिकारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस खतरे से निपटने के लिए सरिस्का प्रशासन ने तकनीक का सहारा लेने के साथ-साथ वनकर्मियों और होमगार्ड की मॉनिटरिंग बढ़ाने का निर्णय किया है. अब सरिस्का में 'एम-स्ट्राइप' ऐप के माध्यम से उच्च अधिकारी यह पता लगा सकेंगे कि किस क्षेत्र में मॉनिटरिंग कम हुई है. इस तकनीक के कारण वहां वनकर्मियों व होमगार्ड की निगरानी बढ़ाकर जंगल में शिकारियों का खतरा कम किया जा सकेगा.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में सर्दियों के मौसम में पिछले कुछ सालों में वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं सामने आई हैं. इसी के मद्देनजर सरिस्का प्रशासन ने सर्द मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय किया है. सरिस्का में वनकर्मियों की कमी से निपटने के लिए होमगार्ड्स के सहयोग से जंगल में 'वन-टू-वन' मॉनिटरिंग करवाई जा रही है. इस सतर्कता का परिणाम यह रहा कि सरिस्का की अकबरपुर रेंज में गश्त के दौरान वनकर्मियों ने एक शिकारी को पकड़ा और उसके कब्जे से एक नर सांभर की खाल व सिर बरामद किया. पूछताछ में इस शिकारी ने इस घटना में छह अन्य सहयोगियों के होने की बात कबूली. इसके अलावा पहले भी सर्दी के दौरान सरिस्का में शिकार की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं.

सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार (ETV Bharat Alwar)

एम-स्ट्राइप ऐप से हो रही है मॉनिटरिंग: सरिस्का के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में सफारी और बाघों की 'वन-टू-वन' मॉनिटरिंग वनकर्मियों द्वारा की जा रही है. वन क्षेत्र में वनकर्मियों के साथ-साथ होमगार्ड लगाकर स्टाफ की कमी को पूरा किया गया है. सरिस्का में वन चौकियों को भी दुरुस्त कराया गया है, ताकि वनकर्मियों को वहां रहने में परेशानी न हो. सीसीएफ कटियार ने बताया कि जंगल में अब 'एम-स्ट्राइप' ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग कराई जा रही है, जिससे वनकर्मियों द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली मॉनिटरिंग का डाटा मिलता रहता है. उन्होंने बताया कि जिस किसी वनकर्मी की मॉनिटरिंग कम दिखाई देती है, उसे तुरंत गश्त आदि बढ़ाने के निर्देश दिए जाते हैं.

सरिस्का पर शिकारियों की बनी रहती है नजर: सरिस्का टाइगर रिजर्व पर लंबे समय से शिकारियों की नजर रही है. इसी का नतीजा था कि वर्ष 2004 में सरिस्का से बाघों का पूरी तरह सफाया हो गया और 2005 में सरकार को सरिस्का को बाघ-विहीन घोषित करना पड़ा. इस दौरान शिकारी संसार चंद, कुख्यात शिकारी कल्या बावरिया समेत अनेक शिकारी सक्रिय रहे. इसके बाद भी सरिस्का से शिकारियों का खतरा कम नहीं हुआ, जिसके चलते कई शिकारियों को सरिस्का प्रशासन ने गिरफ्तार किया है. सरिस्का के कैमरों में हथियार लिए शिकारी भी कैद हो चुके हैं. सरिस्का व आसपास के क्षेत्रों में तीतर, सांभर, जंगली सुअर आदि वन्यजीवों के शिकार के आरोप में कई बार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा पूर्व में सरिस्का में कुएं में तेंदुओं के अवशेष मिलने, बाघों के लापता होने सहित कई अन्य शिकार की घटनाएं उजागर हुई हैं.

SARISKA ALWAR
MONITORING THROUGH MOBILE APP
ऐप से मॉनिटरिंग
SARISKA TIGER RESERVE

