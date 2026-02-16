फायर सीजन से पहले वन क्षेत्रों के पुनर्गठन पर घमासान, सरकार के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें
उत्तराखंड में फायर सीजन से पहले वन क्षेत्र के पुनर्गठन का मामला सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 16, 2026 at 7:27 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में वनाग्नि सीजन की दस्तक के साथ ही वन विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं. लेकिन इसी बीच वन क्षेत्रों के पुनर्गठन का मुद्दा सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की वजह बनता दिखाई दे रहा है. सरकार जहां प्रशासनिक जरूरतों और बेहतर प्रबंधन के तर्क के साथ डिवीजन और रेंज स्तर पर पुनर्गठन पर विचार कर रही है, वहीं कर्मचारी संगठन इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं. ऐसे में यदि फायर सीजन के दौरान इस विषय पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है तो वनाग्नि की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं.
दरअसल, उत्तराखंड में हर साल मार्च से जून तक वनाग्नि की घटनाएं बढ़ जाती हैं. पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में सूखी पत्तियों, चीड़ की सुइयों और बढ़ते तापमान के कारण आग लगने की आशंका अधिक रहती है. इस बार भी फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और विभाग अलर्ट मोड में है. कंट्रोल रूम सक्रिय किए जा रहे हैं, फायर वॉचर्स की तैनाती की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जा रही है. ऐसे समय में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा ने विभागीय माहौल को असहज बना दिया है.
जानकारी के अनुसार शासन स्तर पर वन क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर काफी हद तक तैयारी पूरी कर ली गई है. बताया जा रहा है कि नए प्रस्तावित ढांचे के तहत कुछ डिवीजनों का पुनर्समायोजन, नई रेंजों का गठन और कुछ क्षेत्रों का विलय किया जा सकता है. इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान संरचना कई जगहों पर भौगोलिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, जिससे कार्यकुशलता प्रभावित होती है. सरकार का मानना है कि पुनर्गठन से संसाधनों का बेहतर उपयोग और निगरानी प्रणाली अधिक प्रभावी हो सकेगी.
हालांकि जैसे ही पुनर्गठन की बात सामने आई, कर्मचारी संगठनों में असंतोष की स्थिति बनने लगी. कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह के निर्णयों से पहले जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों से परामर्श लिया जाना चाहिए था. उनका आरोप है कि बिना संवाद के लिए गए निर्णय से न केवल कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, बल्कि कर्मचारियों के पदस्थापन, कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में असंतुलन भी पैदा हो सकता है.
फॉरेस्टर संगठन ने इस मुद्दे पर सख्त है. यदि सरकार ने कर्मचारियों की राय लिए बिना पुनर्गठन का फैसला लागू किया तो इसका व्यापक विरोध किया जाएगा. पहले से ही वन विभाग में स्टाफ की कमी है, कई पद खाली हैं और फायर सीजन जैसे संवेदनशील समय में संरचनात्मक बदलाव से भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है.
स्वरूप चंद्र रमोला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड फॉरेस्टर संघ
कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पुनर्गठन के नाम पर बदलाव करने से कर्मचारियों के हित भी प्रभावित होने की संभावना है और इससे कर्मियों के सामने पोस्टिंग को लेकर मौके कम हो जाएंगे. वनाग्नि नियंत्रण जैसे कार्य में स्थानीय अनुभव और क्षेत्र की समझ बेहद अहम होती है. यदि इसी दौरान कर्मचारियों में असंतोष या आंदोलन की स्थिति बनी तो आग पर नियंत्रण की रणनीति प्रभावित हो सकती है.
बताया जा रहा है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन इस विषय पर आपसी चर्चा भी कर रहे हैं और संयुक्त रणनीति बनाने की तैयारी में हैं. यदि मामला आंदोलन तक पहुंचता है तो यह विभाग के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है. खासकर ऐसे समय में जब हर दिन तापमान बढ़ रहा है और जंगलों में आग की घटनाएं किसी भी समय बढ़ सकती हैं.
सरकार के सामने अब संतुलन बनाने की चुनौती है, एक ओर प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक संरचनात्मक मजबूती का सवाल है, तो दूसरी ओर फायर सीजन की तात्कालिक संवेदनशीलता. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार पुनर्गठन पर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे पहले कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर भरोसा कायम करना होगा. साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि फायर सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अस्थिरता न पैदा हो.
फिलहाल नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस मुद्दे पर कब और कैसे निर्णय लेती है. यदि समय रहते संवाद और सहमति का रास्ता नहीं निकला तो वनाग्नि जैसी गंभीर चुनौती के बीच विभाग को दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
पढ़ें-