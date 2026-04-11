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BHU में 600 कर्मचारियों ने निकाला मार्च; नियमितीकरण को लेकर तीन दिनों से प्रदर्शन जारी

BHU में 600 कर्मचारियों ने निकाला मार्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मधुबन पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का लगातार तीसरे दिन धरना जारी रहा. शुक्रवार को करीब 600 कर्मचारियों ने शांति मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाई. लैब कर्मचारी अनिल कुमार राय ने बताया कि विश्वविद्यालय में कई कर्मचारी 30 से 40 वर्षों से कार्यरत हैं. इसके बावजूद उनका नियमितीकरण नहीं किया गया. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मधुबन पार्क से मार्च शुरू किया. नियमितीकरण को लेकर तीन दिनों से प्रदर्शन जारी. (Video Credit: ETV Bharat)