BHU में 600 कर्मचारियों ने निकाला मार्च; नियमितीकरण को लेकर तीन दिनों से प्रदर्शन जारी
लैब कर्मचारी अनिल कुमार राय ने बताया कि विश्वविद्यालय में कई कर्मचारी 30 से 40 वर्षों से कार्यरत हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 6:49 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मधुबन पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का लगातार तीसरे दिन धरना जारी रहा. शुक्रवार को करीब 600 कर्मचारियों ने शांति मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाई.
लैब कर्मचारी अनिल कुमार राय ने बताया कि विश्वविद्यालय में कई कर्मचारी 30 से 40 वर्षों से कार्यरत हैं. इसके बावजूद उनका नियमितीकरण नहीं किया गया. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मधुबन पार्क से मार्च शुरू किया.
यह मार्च भारत कला भवन, कुलपति आवास और महिला महाविद्यालय मार्ग से होते हुए मधुबन पार्क पहुंचकर समाप्त हुआ. मार्च के दौरान कर्मचारियों ने अनुशासन और शांति बनाए रखते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया.
धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले तीन दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. कर्मचारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा 5 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया.
हमारी मांग है कि कुलपति जी धरनास्थल पर आकर कर्मचारियों से बात करें और हमासी मांगों को गंभीरता से हल करें. कर्मचारियों ने साफ कहा कि हमने पूरी उम्र इसी विश्वविद्यालय में सेवा करते हुए गुजार दी.
अब रिटायरमेंट का समय आ गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमें स्थायी कर्मचारी मानने कतरा रहा है. यह अन्याय है. सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए.
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