कांकेर रावघाट परियोजना में लगे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, वेतन विसंगति दूर करने समेत बोनस की मांग
कांकेर रावघाट परियोजना में लगे 417 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.जिससे रेलवे साइडिंग तक माल पहुंचाने का काम ठप है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 3:13 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के रावघाट परियोजना क्षेत्र में संचालित KCCL कंपनी के 417 कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. वेतन, भविष्य निधि (पीएफ), 20 प्रतिशत बोनस, माइनिंग अलाउंस और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारियों ने माइंस के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. हड़ताल की वजह से रेलवे साइडिंग तक माल पहुंचाने वाले डंपरों का परिचालन रुक गया है, जिससे माल ढुलाई का काम पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. इस हड़ताल के कारण कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है.
गुरुवार को सौंपा था मांगों को लेकर ज्ञापन
इससे पहले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था. कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी. अब कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से रावघाट परियोजना के कामकाज पर असर पड़ने लगा है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन एवं भत्तों का भुगतान, 20 प्रतिशत बोनस, पीएफ की बकाया राशि और माइनिंग अलाउंस शामिल हैं.कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं किया गया है.
क्या हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें ?
कर्मचारियों ने नियुक्ति के महीने से ही नियुक्ति पत्र और ऑनलाइन वेतन पर्ची उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके अलावा खदान भत्ता, जोखिम भत्ता, सुरक्षा भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, रात्रि पाली भत्ता, चिकित्सा भत्ता और भोजन सब्सिडी जैसी सुविधाएं देने की मांग भी उठाई गई है.
ज्ञापन में फरवरी माह अथवा नियुक्ति के समय से 12 प्रतिशत पीएफ और माइनिंग अलाउंस की बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान करने की मांग की गई है.साथ ही पुराने कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणी में शामिल कर काम सौंपने की मांग हमने की है- ओमप्रकाश उसेंडी ,कर्मचारी संघ अध्यक्ष
अपर कलेक्टर बोले हड़ताल करना श्रमिकों का अधिकार
कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर कलेक्टर ने कहा कि श्रमिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल करना श्रमिकों का अधिकार है.हम श्रमिकों को हड़ताल करने से मना नहीं कर सकते. फिलहाल 417 कर्मचारी माइंस के सामने टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं. हड़ताल के कारण रेलवे साइडिंग तक माल पहुंचाने वाले डंपरों का परिचालन रुकने से माल ढुलाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है.
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