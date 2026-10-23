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कांकेर रावघाट परियोजना में लगे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, वेतन विसंगति दूर करने समेत बोनस की मांग

रावघाट परियोजना में लगे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के रावघाट परियोजना क्षेत्र में संचालित KCCL कंपनी के 417 कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. वेतन, भविष्य निधि (पीएफ), 20 प्रतिशत बोनस, माइनिंग अलाउंस और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारियों ने माइंस के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. हड़ताल की वजह से रेलवे साइडिंग तक माल पहुंचाने वाले डंपरों का परिचालन रुक गया है, जिससे माल ढुलाई का काम पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. इस हड़ताल के कारण कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है.

मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर कर्मचारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) गुरुवार को सौंपा था मांगों को लेकर ज्ञापन

इससे पहले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था. कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी. अब कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से रावघाट परियोजना के कामकाज पर असर पड़ने लगा है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन एवं भत्तों का भुगतान, 20 प्रतिशत बोनस, पीएफ की बकाया राशि और माइनिंग अलाउंस शामिल हैं.कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं किया गया है.