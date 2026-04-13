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बीएचयू में कई दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों को अब मिला कांग्रेस का साथ

बीएचयू में कई दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों को अब मिला कांग्रेस का साथ. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारी बीते लगभग एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि लगभग 30 से 35 वर्षों से कार्य कर रहे लोगों को नियमित किए बिना नई वैकेंसी निकाल कर उनकी भर्ती का विज्ञापन दिया गया. इसके विरोध में यह लोग लगातार मधुबन में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. ऐसे में लगातार अब इस मामले में राजनीति भी होती दिखाई दे रही है, पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिंह ने यहां उनके समर्थन में कुलपति से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सोप और अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचा. जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मधुबन स्थित धरना स्थल पहुंच कर कनिष्ठ लिपिक परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों का समर्थन किया. प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल एवं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पहुंचा, जहां उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया. इस दौरान अजय राय (प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस) ने वीडियो कॉल के माध्यम से धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों से संवाद किया. उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके हक और न्याय की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और हर स्तर पर उनके साथ खड़ी रहेगी.