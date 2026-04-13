बीएचयू में कई दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों को अब मिला कांग्रेस का साथ
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में नियमितीकरण को लेकर कर्मचारियों को पहले समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:57 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारी बीते लगभग एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि लगभग 30 से 35 वर्षों से कार्य कर रहे लोगों को नियमित किए बिना नई वैकेंसी निकाल कर उनकी भर्ती का विज्ञापन दिया गया. इसके विरोध में यह लोग लगातार मधुबन में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं.
ऐसे में लगातार अब इस मामले में राजनीति भी होती दिखाई दे रही है, पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिंह ने यहां उनके समर्थन में कुलपति से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सोप और अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचा.
जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मधुबन स्थित धरना स्थल पहुंच कर कनिष्ठ लिपिक परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों का समर्थन किया.
प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल एवं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पहुंचा, जहां उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया.
इस दौरान अजय राय (प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस) ने वीडियो कॉल के माध्यम से धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों से संवाद किया.
उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके हक और न्याय की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और हर स्तर पर उनके साथ खड़ी रहेगी.
जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि बीएचयू प्रशासन की कार्यप्रणाली पूरी तरह से असंवेदनशील और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने वाली है.
वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला लंबित है, लेकिन इसके समाधान के बजाय प्रशासन परीक्षा आयोजित कर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है.
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से परे हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, जो कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर नई भर्ती प्रक्रिया लागू करना अन्यायपूर्ण है. मौजूदा सरकार युवाओं और कर्मचारियों के मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है.
रोजगार के अवसर घट रहे हैं और जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं, उनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी. यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगी. वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पक्ष जारी किया है.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया जाता है कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के विषय पर पूर्व में गठित समिति कार्यरत है. समिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में विषय पर विचार कर रही है.
रिपोर्ट मिलने पर प्रशासन नियमानुसार आवश्यक कदम उठाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन संविदा कर्मियों से अपेक्षा करता है कि वे तुरंत कार्य पर लौट आएं. अन्यथा, जैसा कि कर्मियों को ज्ञात है, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के आधार पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करने को बाध्य होगा.