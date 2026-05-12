RGHS को इंश्योरेंस मोड पर देने के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी
कर्मचारियों का कहना था कि उनके वेतन से राशि कटने के बावजूद वे आरजीएचएस की सुविधा से वंचित हैं. ये सरकार की मॉनिटरिंग फेलियर है.
Published : May 12, 2026 at 2:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को इंश्योरेंस मोड पर देने के प्रस्ताव के खिलाफ राज्य के कर्मचारियों ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर हुए प्रदर्शनों में कर्मचारियों ने चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका और योजना को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने की मांग की.
कलेक्ट्रेट पर आयोजित मुख्य प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार आते ही आरजीएचएस योजना से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के वेतन से नियमित कटौती के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. शर्मा ने कहा कि सरकार और निजी चिकित्सा संस्थानों की साठगांठ के कारण योजना को इंश्योरेंस मोड पर देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. यह कर्मचारियों के चिकित्सा अधिकारों पर प्रहार है.
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मॉनिटरिंग में कमी के कारण फेल हो रही योजना: महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के अनुसार योजना पर पहले 600 करोड़ रुपए का खर्च आता था, जो अब बढ़कर 4300 करोड़ रुपए हो गया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार से वार्ता हुई तो यह तथ्य सामने आया कि इतनी बड़ी योजना को संचालित करने के लिए मात्र 34 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. यह सरकार की मॉनिटरिंग फेलियर है और इसकी सजा कर्मचारियों को भुगतनी पड़ रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के फेल होने की पूरी जिम्मेदारी चिकित्सा मंत्री की है. प्रदर्शनकारियों ने मौके पर चिकित्सा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की.
नहीं झुकेंगे कर्मचारी: शर्मा ने जोर देकर कहा कि कर्मचारी किसी भी कीमत पर आरजीएचएस को इंश्योरेंस मोड पर लागू होने नहीं देंगे. उन्होंने मांग की कि सरकार योजना को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखते हुए वार्ता के माध्यम से सुधार करे. महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 मई से 25 मई के बीच चिकित्सा मंत्री के समस्त राजकीय दौरों का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा. शर्मा ने कहा, 'यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो 28 मई को जयपुर में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन किया जाएगा.'
बड़े आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की: महासंघ के महामंत्री महावीर सिहाग और राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कपिल चौधरी ने कहा कि यदि सरकार ने आरजीएचएस को इंश्योरेंस मोड पर देने की कोशिश की तो संगठन इसका कड़ा विरोध करेगा. उन्होंने कहा कि उस स्थिति में किए जाने वाले बड़े आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.