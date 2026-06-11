ड्राइवर की मौत... सुरक्षा पर सवाल! बरेली रोडवेज कर्मियों का फूटा गुस्सा, कई रूट्स की बसें बंद, यात्री परेशान
बस संचालन प्रभावित होने से दिल्ली, लखनऊ, शाहजहांपुर और आसपास के मार्गों पर यात्रियों को हुई परेशानी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 5:58 PM IST
बरेली: शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में रोहिलखंड डिपो के संविदा चालक की मौत हो गई है. इस घटना से गुस्साए बरेली रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई रूटों पर बसों का संचालन ठप रहा. अचानक बसें बंद होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात तिलहर क्षेत्र में धनेली पल्तू गांव के पास रोहिलखंड डिपो की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बताया गया कि बस दिल्ली की ओर जा रही थी. इसी दौरान हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से बस उससे टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक प्रमोद (30) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में करीब छह यात्री भी घायल हुए, जिन्हें पुलिस और राहत दल की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.
घटना की सूचना मिलते ही बरेली के रोडवेज कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई. गुरुवार सुबह से सेटेलाइट बस अड्डे समेत कई डिपो पर संविदा चालक और परिचालक विरोध प्रदर्शन करने लगे. कर्मचारियों ने मृतक चालक के परिवार को उचित सहायता देने और परिवहन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि लंबी दूरी के रूटों पर अक्सर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जाती. उनका आरोप है कि लगातार ड्यूटी और आराम की कमी के कारण चालकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. कर्मचारियों ने लंबी दूरी की बसों में दो चालकों की अनिवार्य तैनाती और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग की है.
बस संचालन प्रभावित होने से दिल्ली, लखनऊ, शाहजहांपुर और आसपास के मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा. कई यात्रियों को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा.
रोहिलखंड डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार बाजपेयी ने बताया कि बस संचालन सामान्य करने के लिए रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है. कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही समाधान निकालकर बस सेवाएं सुचारू रूप से बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा. अधिकारियों को उम्मीद है कि वार्ता के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और यात्रियों को राहत मिलेगी.
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