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ड्राइवर की मौत... सुरक्षा पर सवाल! बरेली रोडवेज कर्मियों का फूटा गुस्सा, कई रूट्स की बसें बंद, यात्री परेशान

बरेली रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में रोहिलखंड डिपो के संविदा चालक की मौत हो गई है. इस घटना से गुस्साए बरेली रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई रूटों पर बसों का संचालन ठप रहा. अचानक बसें बंद होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बरेली रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात तिलहर क्षेत्र में धनेली पल्तू गांव के पास रोहिलखंड डिपो की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बताया गया कि बस दिल्ली की ओर जा रही थी. इसी दौरान हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से बस उससे टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक प्रमोद (30) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में करीब छह यात्री भी घायल हुए, जिन्हें पुलिस और राहत दल की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही बरेली के रोडवेज कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई. गुरुवार सुबह से सेटेलाइट बस अड्डे समेत कई डिपो पर संविदा चालक और परिचालक विरोध प्रदर्शन करने लगे. कर्मचारियों ने मृतक चालक के परिवार को उचित सहायता देने और परिवहन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है.