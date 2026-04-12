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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर गरजे कर्मचारी, निकाली विशाल हुंकार आक्रोश रैली

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई की मूड में कर्मचारी, पिथौरागढ़ में गरजे लोग

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 9:55 PM IST

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पिथौरागढ़: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में कर्मचारियों ने विशाल हुंकार आक्रोश रैली निकाली. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पेंशन बहाली के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है. अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. रैली में अल्मोड़ा और बागेश्वर से भी कर्मचारी नेता शामिल हुए.

पिथौरागढ़ में गरजे लोग: रविवार यानी 12 अप्रैल को जिले भर से कर्मचारी पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में एकत्र हुए. इस दौरान आयोजित सभा में कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन पॉलिसी को बंद करने की सरकार की नीति को गलत बताया. उन्होंने कहा कि अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है.

पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग: रैली के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है, जब तक इस मांग को सरकार पूरा नहीं करती है संघर्ष जारी रखा जाएगा. सभा के बाद कर्मचारियों ने रैली निकाली. यह रैली सिमलगैर बाजार, गांधी चौक, सिल्थाम और केमू स्टेशन होते हुए कलक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पहुंची. कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जल्द पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई.

ओपीएस की मांग पूरी न होने तक होगा आंदोलन: प्रदर्शनकारी मनमोहन मेहता का कहना था कि रैलियों के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है. सभी जिलों में यह रैलियां आयोजित की जा रही हैं. यदि ओपीएस की मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. कर्मचारियों ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाली तक आंदोलन जारी रहेगा.

"नई पेंशन योजना बाजार आधारित है. शेयर मार्केट में लगा दिया गया है. पारिवारिक पेंशन का प्रावधान नहीं है. यह नीति गलत है और कर्मचारियों के हित में नहीं है. पुरानी पेंशन में कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता था, लेकिन यह नीति बेहद खराब है."- भूपेंद्र भंडारी, पूर्व जिलाध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ

नई पेंशन नीति को करार दिया सबसे खराब: वहीं, कर्मचारी नेता बिजेंद्र लुंठी ने कहा कि नई पेंशन नीति सरकार की आज तक की नीतियों में यह नीति सबसे खराब नीति है. कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन बहाली की है. यदि सरकार पुरानी पेंशन को फिर से लागू नहीं करती है तो आगामी विधान सभा चुनावों में कर्मचारी परिवार के साथ आंदोलन में कूदेंगे.

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