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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर गरजे कर्मचारी, निकाली विशाल हुंकार आक्रोश रैली

पिथौरागढ़: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में कर्मचारियों ने विशाल हुंकार आक्रोश रैली निकाली. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पेंशन बहाली के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है. अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. रैली में अल्मोड़ा और बागेश्वर से भी कर्मचारी नेता शामिल हुए.

पिथौरागढ़ में गरजे लोग: रविवार यानी 12 अप्रैल को जिले भर से कर्मचारी पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में एकत्र हुए. इस दौरान आयोजित सभा में कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन पॉलिसी को बंद करने की सरकार की नीति को गलत बताया. उन्होंने कहा कि अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है.

पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग: रैली के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है, जब तक इस मांग को सरकार पूरा नहीं करती है संघर्ष जारी रखा जाएगा. सभा के बाद कर्मचारियों ने रैली निकाली. यह रैली सिमलगैर बाजार, गांधी चौक, सिल्थाम और केमू स्टेशन होते हुए कलक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पहुंची. कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जल्द पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई.