ETV Bharat / state

गोरखपुर में कफन ओढ़कर प्रदर्शन; कर्मचारी नेता बोले- "...40 वर्षों तक देश की सेवा करे वो मजा न पावे जीने का"

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने दी जानकारी.

गोरखपुर में कफन ओढ़कर प्रदर्शन
गोरखपुर में कफन ओढ़कर प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:30 PM IST

|

Updated : July 15, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर के बैनर तले बुधवार को कर्मचारियों ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने आठवां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन सहित दर्जन भर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लागू करने की मांग की.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने कहा कि कर्मचारी समाज बीते कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष और प्रदर्शन करता आ रहा है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक अनेक जनसभाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी.


उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी "कफन ओढ़कर" आंदोलन करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि जब किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, तो जो व्यक्ति नौकरी के दौरान 28 हजार, 60 हजार या एक लाख 90 हजार रुपये तक वेतन पाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था, उसे अगले ही दिन से जीवन-यापन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहारा नहीं मिलेगा.

उन्होंने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को दो हजार, चार हजार, 3200 या 2200 रुपये जैसी अल्प राशि प्राप्त होगी, जिससे न तो परिवार का खर्च चल पाएगा और न ही वह अपनी दवा-इलाज और भोजन की व्यवस्था कर सकेगा. ऐसे में सरकार कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा के साथ सेवानिवृत्त कर रही है. उन्होंने कहा कि "यह कैसी विडंबना, यह कैसा उपहास पसीने का, जो 40 वर्षों तक देश की सेवा करे वो मजा न पावे जीने का."

उन्होंने कहा कि इसके विरोध में गोरखपुर में संगठन के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं. उनके माध्यम से सरकार तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है, कि जो व्यक्ति 40 वर्षों तक देश और समाज की सेवा करता है, उसे सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए.


उन्होंने कहा कि संविधान में पुरानी पेंशन की व्यवस्था रही है. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा भी इस संबंध में कई बार टिप्पणियां और निर्णय दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करती रही, तो आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है.


यह भी पढ़ें : पेंशन बनवाने के एवज में मांगी ₹50 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने PWD क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा

Last Updated : July 15, 2026 at 6:10 PM IST

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
STATE EMPLOYEES JOINT COUNCIL
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
EMPLOYEES PROTEST IN GORAKHPUR
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.