ETV Bharat / state

गोरखपुर में कफन ओढ़कर प्रदर्शन; कर्मचारी नेता बोले- "...40 वर्षों तक देश की सेवा करे वो मजा न पावे जीने का"

गोरखपुर में कफन ओढ़कर प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर के बैनर तले बुधवार को कर्मचारियों ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने आठवां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन सहित दर्जन भर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लागू करने की मांग की.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने कहा कि कर्मचारी समाज बीते कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष और प्रदर्शन करता आ रहा है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक अनेक जनसभाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी.

उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी "कफन ओढ़कर" आंदोलन करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि जब किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, तो जो व्यक्ति नौकरी के दौरान 28 हजार, 60 हजार या एक लाख 90 हजार रुपये तक वेतन पाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था, उसे अगले ही दिन से जीवन-यापन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहारा नहीं मिलेगा.