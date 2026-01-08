ETV Bharat / state

कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में देना होगा पूरा वेतन, जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश

अदालत ने अपने आदेश में कहा, प्रोबेशन काल पर भी लागू होगा समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत. सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर को भी किया निरस्त.

JABALPUR HIGH COURT
प्रतीकात्मक तस्वीर - (IANS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 11:02 PM IST

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने नए कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में तीन श्रेणी किये जाने वाले वेतन कटौती को अवैध ठहराया है. जस्टिस विवेक रूसिया एवं जस्टिस दीपक खोत की खंडपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के जारी सर्कुलर को भी निरस्त कर दिया, जिसमें प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों के वेतन कटौती का प्रावधान किया गया था. हाईकोर्ट ने मामले में स्पष्ट किया है कि प्रोबेशन काल के दौरान कर्मचारी को पूर्ण (शत प्रतिशत) वेतन देना होगा.

स्वाति जैन, आदित्य मिश्रा सहित कई जिलों के कर्मचारियों ने दायर की थी याचिका

इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी का प्रोबेशन के दौरान वेतन काटा गया है, तो उसका भुगतान किया जाए. युगलपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सरकार कर्मचारियों से 100 फीसदी काम ले रही है तो आखिर उनका वेतन कैसे काटा जा सकता है.

याचिकाकर्ता स्वाति जैन, आदित्य मिश्रा सहित कई जिलों के कर्मचारियों ने याचिका दायर कर प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन कटौती को चुनौती दी थी. याचिकाओं में कहा गया कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिसंबर 2019 में एक परिपत्र जारी किया गया था. जिसमें प्रावधान है कि सरकार की नई भर्तियों में कर्मचारियों को पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 फ़ीसदी वेतन दिया जाएगा. चौथे वर्ष से नियमित होने पर ही कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा. परिपत्र जारी होने के बाद कर्मचारियों के वेतन ने उक्त राशि की कटौती भी प्रारंभ कर दी गई थी.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, प्रोबेशन काल पर भी लागू होगा समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत

याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रोबेशन काल पर भी लागू होगा. नियमित काम लेने पर कर्मचारियों को पूरा न्यूनतम वेतन देना होगा. न्यायालय ने वेतन से की गई सभी रिकवरी को भी अवैध ठहराया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार उन तमाम कर्मचारियों को वेतन कटौती की राशि एरियर्स के रूप में वापस करे जो उनकी सैलरी से प्रोबेशन पीरियड में काटी गई थी.

