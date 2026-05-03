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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उबाल, कलेक्ट्रेट के गेट पर जड़ा ताला, साइकिलिंग से भी दिया खास संदेश

उधम सिंह नगर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन,कर्मचारियों ने बंद किया कलेक्ट्रेट का गेट, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

OPS Demand in Udham Singh Nagar
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 3, 2026 at 5:15 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में एक अनोखी पहल भी देखने को मिली, जहां एक कर्मचारी ने साइकिलिंग के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की.

उधम सिंह नगर में गरजे कर्मचारी: दरअसल, उधम सिंह नगर में आज बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को दोहराया.

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गरजे कर्मचारी (वीडियो- ETV Bharat)

प्रदर्शन के दौरान साइकिल चलाकर दिया खास संदेश: कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को उनके हितों के खिलाफ बताते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार करने की बात कही. प्रदर्शन के दौरान एक अनोखी पहल भी देखने को मिली. सितारगंज से रुद्रपुर तक मोहित तिवारी ने साइकिल चलाकर लोगों और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया.

OPS Demand in Udham Singh Nagar
कर्मचारियों ने गेट पर जड़ा ताला (फोटो- ETV Bharat)

"हमारा उद्देश्य सिर्फ विरोध करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्य के प्रति भी प्रेरित करना है. जहां एक तरफ कर्मचारी धरना और नारेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैंने साइकिलिंग के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है."- मोहित तिवारी, जिला सचिव, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन

मोहित तिवारी ने आगे कहा कि उनका यह प्रयास दोहरी जिम्मेदारी निभाता है. एक ओर सरकार तक कर्मचारियों की आवाज पहुंचाना और दूसरी ओर समाज को स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति प्रेरित करना. उन्होंने बताया कि वे पहले भी नशा मुक्ति और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे अभियानों में सक्रिय रहे हैं.

OPS Demand in Udham Singh Nagar
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उबाल (फोटो- ETV Bharat)

कर्मचारियों ने बंद किया कलेक्ट्रेट का गेट: बता दें कि गांधी पार्क में सभी संगठनों के कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने प्रशासन को जगाने के लिए प्रदर्शन शुरू किया. इसके बाद सभी कर्मचारी जुलूस के रूप में सड़कों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. यहां कर्मचारियों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया, जब कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया.

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ओपीएस की मांग के साथ दिया खास संदेश (फोटो- ETV Bharat)

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन: नाराज कर्मचारियों ने गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. वहीं, मौके पर तहसीलदार दिनेश कुटिल पहुंचे, जिन्हें कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की.

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साइकिल पर निकले मोहित तिवारी (फोटो- ETV Bharat)

1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को मिले OPS का लाभ: ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाए. फिलहाल, कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा.

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उधम सिंह नगर ओपीएस की मांग
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