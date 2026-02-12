ETV Bharat / state

बजट में अनदेखी से नाराज कर्मचारियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन, बजट की प्रतियां जलाईं

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया .

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कर्मचारी नेता (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 12, 2026 at 1:45 PM IST

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए बजट में अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं बजट की कॉपियों की होली भी जलाई. राजधानी जयपुर में भी कलेक्ट्रेट पर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारी एकत्रित हुए और भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की. कर्मचारियों ने 15 मिनट तक प्रदर्शन किया. बाद में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

सरकार नहीं चेती तो बड़ा आंदोलन करेंगे: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के बजट से सरकारी कर्मचारी बहुत निराश हैं. उनमें आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि सरकार ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया है. सरकार ने सेवारत कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया और जो सेवानिवृत अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो तीन साल में अपनी रिपोर्ट देगी.

केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग लेकर आ रही है, जो 8 महीने बाद आएगा. उन सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सरकार कमेटी बना रही है. महासंघ किसी भी समिति में विश्वास नहीं रखता है. महासंघ द्विपक्षीय वार्ता में विश्वास रखते हैं. महावीर शर्मा ने कहा कि हमने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए आज प्रत्येक जिलों में बजट की प्रतियां जलाई हैं. अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो हम सरकार की बजट रिप्लाई से पहले प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

