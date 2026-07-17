सात मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, पांच पर बनी सहमति, दो के लिए बनेगी कमेटी
नारायणपुर में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला.जिसमें 7 मांगों में से 5 पर प्रशासन से सहमति बनी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 7:28 PM IST
नारायणपुर : नारायणपुर जिले में अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. जिलेभर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी साप्ताहिक बाजार स्थल में इकट्ठा हुए और शासन-प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन कलेक्टर की तत्परता और एसडीएम की पहल से आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित हुआ. इसके बाद कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ की मध्यस्थ कमेटी के साथ बैठक कर मांगों पर चर्चा की. जिसमें पांच मांगों पर तत्काल कार्रवाई की सहमति बनी, जबकि दो मांगों के निराकरण के लिए कमेटी गठित कर जांच और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया.
कर्मचारियों की प्रमुख सात मांगें
- आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत पंचायत प्रस्ताव से नियुक्त कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और लंबे समय से रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर युक्तियुक्तकरण और समायोजन करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ
- वर्ष 2012 और 2013 में सीधी भर्ती से नियमित हुए कर्मचारियों को 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान का लाभ देने की मांग
- वर्ष 2008 में स्थायी पदों पर समायोजित किए गए 28 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने की मांग
- सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के जीपीएफ, डीपीएफ और जीआईएस सहित लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग
- अंदरूनी क्षेत्रों के आश्रम और छात्रावासों में पदस्थ कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरण करते हुए उन्हें मुख्यालय के आसपास पदस्थ करने की मांग
- संघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में अनिवार्य रूप से जारी करने की मांग
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य से पृथक किए जाने पर रोक लगाने और एरियर भुगतान की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है.संघ का आरोप है कि प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य से अलग कर दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन ने अब गंभीरता दिखाई है. पांच मांगों पर तत्काल कार्रवाई और शेष दो मांगों के लिए कमेटी गठन का आश्वासन सकारात्मक पहल है. कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन अपने आश्वासन के अनुरूप मांगों का शीघ्र निराकरण करेगा- मंगलू राम उसेंडी, जिला अध्यक्ष चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ
कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम हुआ निरस्त
अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में थे. हालांकि प्रशासन की ओर से समय रहते संवाद की पहल की गई.कलेक्टर की तत्परता और एसडीएम के माध्यम से कर्मचारियों से बातचीत के बाद घेराव कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया.इसके बाद चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ की मध्यस्थ कमेटी के साथ कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने बैठक की.बैठक में कर्मचारियों की सभी सात मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई.संघ के अनुसार, वार्ता के दौरान पांच मांगों पर तत्काल कार्रवाई के लिए सहमति बनी है.वहीं दो मांगों पर आगे कमेटी गठित कर मांगों की जांच और आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है.
मांगें नहीं मानने पर फिर आंदोलन की चेतावनी
चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ लंबे समय से अपने मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहा है. संघ का कहना है कि वर्ष 2023 से लगातार ज्ञापन और मौखिक रूप से अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कई मांगों का अब तक स्थायी निराकरण नहीं हुआ है. इसी वजह से 15 जुलाई 2026 तक मांगों का निराकरण नहीं होने पर 17 जुलाई को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और कार्यालय घेराव की चेतावनी दी थी. इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं होने पर 31 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई थी.हालांकि कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आश्वासन के बावजूद मांगों का समयबद्ध तरीके से निराकरण नहीं किया गया, तो संघ दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाएगा.
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