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सात मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, पांच पर बनी सहमति, दो के लिए बनेगी कमेटी

सात मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर : नारायणपुर जिले में अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. जिलेभर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी साप्ताहिक बाजार स्थल में इकट्ठा हुए और शासन-प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन कलेक्टर की तत्परता और एसडीएम की पहल से आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित हुआ. इसके बाद कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ की मध्यस्थ कमेटी के साथ बैठक कर मांगों पर चर्चा की. जिसमें पांच मांगों पर तत्काल कार्रवाई की सहमति बनी, जबकि दो मांगों के निराकरण के लिए कमेटी गठित कर जांच और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया.

लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन ने अब गंभीरता दिखाई है. पांच मांगों पर तत्काल कार्रवाई और शेष दो मांगों के लिए कमेटी गठन का आश्वासन सकारात्मक पहल है. कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन अपने आश्वासन के अनुरूप मांगों का शीघ्र निराकरण करेगा- मंगलू राम उसेंडी, जिला अध्यक्ष चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ

मांग नहीं मानने पर फिर आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम हुआ निरस्त

अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में थे. हालांकि प्रशासन की ओर से समय रहते संवाद की पहल की गई.कलेक्टर की तत्परता और एसडीएम के माध्यम से कर्मचारियों से बातचीत के बाद घेराव कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया.इसके बाद चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ की मध्यस्थ कमेटी के साथ कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने बैठक की.बैठक में कर्मचारियों की सभी सात मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई.संघ के अनुसार, वार्ता के दौरान पांच मांगों पर तत्काल कार्रवाई के लिए सहमति बनी है.वहीं दो मांगों पर आगे कमेटी गठित कर मांगों की जांच और आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है.

दो मांगों के लिए कमेटी बनाकर बनाया जाएगा प्रस्ताव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला कर्मचारियों ने लिया हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांगें नहीं मानने पर फिर आंदोलन की चेतावनी

चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ लंबे समय से अपने मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहा है. संघ का कहना है कि वर्ष 2023 से लगातार ज्ञापन और मौखिक रूप से अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कई मांगों का अब तक स्थायी निराकरण नहीं हुआ है. इसी वजह से 15 जुलाई 2026 तक मांगों का निराकरण नहीं होने पर 17 जुलाई को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और कार्यालय घेराव की चेतावनी दी थी. इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं होने पर 31 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई थी.हालांकि कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आश्वासन के बावजूद मांगों का समयबद्ध तरीके से निराकरण नहीं किया गया, तो संघ दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाएगा.









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