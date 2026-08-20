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सीजीएल रद्द होने से नौकरी गंवाने वाले कर्मियों का आंदोलन, प्रोजेक्ट भवन के समक्ष धरना भी रहा जारी

जेपीएससी से चयनित सरकारी पदाधिकारियों की नौकरी बहाल होने के बाद सीजीएल से चयनित कर्मियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.

PROTEST IN JHARKHAND
प्रोजेक्ट भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते आंदोलनकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 10:36 PM IST

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी से चयनित सरकारी पदाधिकारियों, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नौकरी बहाल होने के बाद सीजीएल से चयनित कर्मियों को भी राहत मिलने की उम्मीदें जग गई है. इन सबके बीच सरकार के फैसले से नौकरी गंवाने वाले कर्मियों का आंदोलन गुरुवार भी जारी रहा.

कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद कार्मिक विभाग द्वारा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द किए जाने से नाराज कर्मियों ने एक बार फिर प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाए और इस फैसले को वापस लेने की मांग की. प्रोजेक्ट भवन के समक्ष आंदोलन कर रहे इन कर्मियों को हालांकि समझा बूझाकर बाहर कर दिया गया, मगर इनकी नाराजगी साफ झलक रही थी.

प्रोजेक्ट भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते आंदोलनकारी (Etv Bharat)

आंदोलन जारी रखेंगेः नौकरी गंवाने वाला व्यक्ति

सरकार के फैसले से एक झटके में नौकरी गंवाने वाले पवन कुमार चौबे कहते हैं कि जब तक यह फैसला वापस नहीं होता है तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया है और हमें उम्मीद है कि जरूर हमें राहत मिलेगी. लेकिन सरकार ने जिस तरह से आनन फानन में यह फैसला लिया है उससे मेरे जैसे हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं.

तिरंगा यात्रा के अलावा प्रदर्शन का दौर रहेगा जारी

सरकार के फैसले से नौकरी गंवाने वाले कर्मियों का आंदोलन आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया है. तिरंगा यात्रा के अलावा अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए प्रदर्शन कर रहे इन कर्मियों का मानना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती हैं तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.

तिरंगा यात्रा भी निकालने की तैयारी

नौकरी से हटाए गए दीनबंधु दूबे कहते हैं कि अभी तक धरना स्थल को लेकर सरकार से कोई अनुमति नहीं मिली है ऐसे में प्रोजेक्ट भवन के समक्ष शुक्रवार भी प्रदर्शन जारी रहेगा. इधर प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन करने के बाद गुरुवार शाम नाराज सरकारीकर्मी मोरहाबादी स्थित बापू बाटिका के समीप जुटे, जहां से अलबर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है.

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