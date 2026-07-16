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जर्जर बसों के विरोध में कर्मचारियों का आक्रोश, नवा रायपुर में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सुरक्षित बसों की मांग

बस हादसे के विरोध में कर्मचारियों ने इंद्रावती भवन के बाहर की नारेबाजी, मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया ज्ञापन, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की मांग

Nava Raipur employees protest
बस हादसे के विरोध में कर्मचारियों ने इंद्रावती भवन के बाहर की नारेबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: नवा रायपुर संचालनालय भू-अभिलेख में पदस्थ कर्मचारियों ने जर्जर बसों के विरोध में प्रदर्शन किया. आरोप है कि बस चालक की कथित लापरवाही से कर्मचारी एम्ब्रेसिया किंडो गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद गुरुवार को इंद्रावती भवन के गेट नंबर-3 पर कर्मचारियों ने नारेबाजी की. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने सुरक्षित बस व्यवस्था की मांग उठाई.

मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया ज्ञापन, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जर्जर बसों को बदलने की मांग

कर्मचारियों का कहना है कि मंत्रालय और संचालनालय के कर्मचारियों के लिए चलने वाली कई बसें जर्जर हालत में हैं. इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. ऐसे में कर्मचारियों को रोज जोखिम उठाकर यात्रा करनी पड़ रही है.

फेडरेशन ने कहा कि एम्ब्रेसिया किंडो की दुर्घटना ने पूरे कर्मचारी वर्ग को झकझोर दिया है. उनका इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल में चल रहा है. संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और घायल कर्मचारी को बेहतर इलाज व आर्थिक सहायता देने की मांग की.

Nava Raipur employees protest
अधिकारियों की बैठक में लिए गए अहम फैसले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी

प्रदर्शन के बाद फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें फिटनेस प्रमाणित नई बसें उपलब्ध कराने, जर्जर बसों को हटाने, बसों की नियमित तकनीकी जांच कराने और चालक-परिचालकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई. फेडरेशन ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा.

Nava Raipur employees protest
नवा रायपुर में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सुरक्षित बसों की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों की बैठक में लिए गए अहम फैसले

इसी दिन इंद्रावती भवन में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर की अध्यक्षता में बैठक भी हुई. इसमें एनआरडीए, नगर निगम, मंत्रालय, दुर्गाम्बा ट्रांसपोर्ट, विभिन्न विभागों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में बसों की खराब स्थिति, चालकों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई. परिवहन विभाग ने बसों की फिटनेस और संचालन की जांच के लिए संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए. इस टीम में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा.

बैठक में इंद्रावती भवन में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया गया. साथ ही घायल महिला कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्च दुर्गाम्बा ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा उठाने के निर्देश दिए गए. एनआरडीए को बस यात्रियों के लिए शेड और बेहतर पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की कार्ययोजना जल्द तैयार करने के लिए भी कहा गया.

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