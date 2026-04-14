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बुलंदशहर : सिकंदराबाद की निजी कंपनी में जमकर विरोध-प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े कर्मचारी, काम ठप

महिला कर्मचारियों को 15 हजार और पुरुष कर्मचारियों को 20 हजार रुपए माह सैलरी की मांग

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सिकंदराबाद की निजी कंपनी में जमकर विरोध-प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 14, 2026 at 1:04 PM IST

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बुलंदशहर : नोएडा के बाद अब बुलंदशहर में कर्मचारियों के प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जहां सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने कम वेतन और 12 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने महिला कर्मियों के लिए 15 हजार रुपए और पुरुषों के लिए 20 हज़ार रुपए माह न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की. इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें PF और ESI की सुविधा भी मिलनी चाहिए.

सिकंदराबाद की निजी कंपनी में जमकर विरोध-प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शन के दौरान कंपनी की महिला कर्मचारी सुबी निशा ने कहा कि वह कंपनी में चार-पांच साल से काम कर रही है, उसे माह में सिर्फ 8 हजार रुपए वेतन मिलता है. उसने कहा कि हम किराए के घर में रहते है. महंगाई बढ़ रही है, 8 हज़ार रुपए में घर का खर्च कैसे चलाए? महिला ने कहा कि हमें 8 घंटे के काम के हर माह 15 हज़ार रुपए वेतन, ओवर टाइम के 100 रुपए पर घंटे, PF और ESI की सुविधा और सभी त्योहारों पर छुट्टी चाहिए.

वहीं, कर्मचारी रोहित का कहना है कि महिला को आठ घंटे के 8 हजार रुपए मिलते हैं. ओवर टाइम के 30 रुपए पर घंटे मिलते हैं. कंपनी के अंदर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, चोट लगने पर इलाज की कोई सुविधा नहीं है. ऐसे ही पुरुष कर्मचारियों को 8 घंटे के 10 हजार रुपए दिए जाते हैं. जब भी कर्मचारी अपना हक मांगते हैं तो उन्हें बाहर करके गेट बंद कर दिया जाता है. हमारी मांग है कि महिला कर्मचारियों को 15 हजार वेतन और पुरुष कर्मचारियों को 20 हजार रुपए सैलरी दी जाए. साथ ही सभी सरकारी छुट्टी दी जाए. कर्मचारियों का कहना है कि हमें एएलसी और एसडीम ने आश्वासन दिया है कि कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी मांगों को लेकर बात की जाएगी.

इधर कंपनी में कर्मचारियों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसपी सिटी शंकर प्रसाद, एएलसी पल्लवी अग्रवाल, एसडीएम और सीओ सिकंदराबाद मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने कर्मचारियों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया. कंपनी की एएलसी ने कर्मचारियों से कहा कि आप की जो भी डिमांड हैं उसको लेकर कंपनी से बात की जाएगी. फिलहाल अधिकारियों के समझाने पर कर्मचारी काम पर लौट गए हैं.

ये भी पढ़ें- नोएडा फेज-2 में सैलरी बढ़ाने को लेकर बवाल, कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी - NOIDA WORKERS PROTEST

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