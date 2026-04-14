ETV Bharat / state

बुलंदशहर : सिकंदराबाद की निजी कंपनी में जमकर विरोध-प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े कर्मचारी, काम ठप

सिकंदराबाद की निजी कंपनी में जमकर विरोध-प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

By 2 Min Read

बुलंदशहर : नोएडा के बाद अब बुलंदशहर में कर्मचारियों के प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जहां सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने कम वेतन और 12 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने महिला कर्मियों के लिए 15 हजार रुपए और पुरुषों के लिए 20 हज़ार रुपए माह न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की. इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें PF और ESI की सुविधा भी मिलनी चाहिए. सिकंदराबाद की निजी कंपनी में जमकर विरोध-प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) प्रदर्शन के दौरान कंपनी की महिला कर्मचारी सुबी निशा ने कहा कि वह कंपनी में चार-पांच साल से काम कर रही है, उसे माह में सिर्फ 8 हजार रुपए वेतन मिलता है. उसने कहा कि हम किराए के घर में रहते है. महंगाई बढ़ रही है, 8 हज़ार रुपए में घर का खर्च कैसे चलाए? महिला ने कहा कि हमें 8 घंटे के काम के हर माह 15 हज़ार रुपए वेतन, ओवर टाइम के 100 रुपए पर घंटे, PF और ESI की सुविधा और सभी त्योहारों पर छुट्टी चाहिए.