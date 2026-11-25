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देवरिया में संविदा बिजली कर्मचारियों का धरना; कार्यालय परिसर में की नारेबाजी, वेतन बढ़ाए जाने की मांग

देवरिया में संविदा बिजली कर्मचारियों का धरना ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले संविदा बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय परिसर में धरना दिया. धरना सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम तक चला. इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. बाद में संगठन के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा.





संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने, विभाग के जरिए सीधे भुगतान करने और ईपीएफ जमा कराने की व्यवस्था की घोषणा की थी. इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर इसका लाभ नहीं मिला है. कर्मचारियों को आज भी ठेकेदारों के माध्यम से भुगतान मिलता है, जिसमें कटौती और देरी होती है.





उन्होंने आरोप लगाया कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को इस व्यवस्था से अलग रखने और ठेकेदारी व्यवस्था जारी रखने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है. ठेकेदारी व्यवस्था में ही कर्मचारियों का सबसे ज्यादा शोषण होता है.





जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिजली व्यवस्था को 24 घंटे चालू रखने में संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी भूमिका है. आंधी-तूफान, बारिश और रात के अंधेरे में भी यही कर्मचारी जान जोखिम में डालकर फॉल्ट ठीक करते हैं. इसके बावजूद उन्हें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही सुविधाएं.