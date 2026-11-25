देवरिया में संविदा बिजली कर्मचारियों का धरना; कार्यालय परिसर में की नारेबाजी, वेतन बढ़ाए जाने की मांग
संगठन के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:49 PM IST
देवरिया : विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले संविदा बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय परिसर में धरना दिया. धरना सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम तक चला. इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. बाद में संगठन के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा.
संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने, विभाग के जरिए सीधे भुगतान करने और ईपीएफ जमा कराने की व्यवस्था की घोषणा की थी. इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर इसका लाभ नहीं मिला है. कर्मचारियों को आज भी ठेकेदारों के माध्यम से भुगतान मिलता है, जिसमें कटौती और देरी होती है.
उन्होंने आरोप लगाया कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को इस व्यवस्था से अलग रखने और ठेकेदारी व्यवस्था जारी रखने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है. ठेकेदारी व्यवस्था में ही कर्मचारियों का सबसे ज्यादा शोषण होता है.
जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिजली व्यवस्था को 24 घंटे चालू रखने में संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी भूमिका है. आंधी-तूफान, बारिश और रात के अंधेरे में भी यही कर्मचारी जान जोखिम में डालकर फॉल्ट ठीक करते हैं. इसके बावजूद उन्हें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही सुविधाएं.
10 दिसंबर को लखनऊ में रैली की चेतावनी : जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 10 दिसंबर को लखनऊ के शक्तिभवन पर प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी रैली निकालकर ज्ञापन देंगे. धरने में जिला उपाध्यक्ष रवि प्रकाश यादव, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गौतम और जिला संगठन मंत्री दुर्गेश कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे.
अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने बताया कि ज्ञापन लिया गया है, इसे शासन को भेजा जाएगा.
ये हैं प्रमुख मांगें
- ऊर्जा निगमों में काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किये जाने और ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त किये जाने की मांग.
- सामान्य संविदा श्रमिक का वेतन 22 हजार रुपये प्रतिमाह और एसएसओ व लाइनमैन का वेतन 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए. विभाग के जरिए सीधे भुगतान की व्यवस्था हो और ईपीएफ नियमित जमा हो.
- सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष की जाए और 55 वर्ष की उम्र में सेवामुक्त किए गए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त किया जाए.
- दुर्घटना में घायल संविदा कर्मियों का इलाज विभाग से कराया जाए और मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 20 लाख रुपये का बीमा दिया जाए.
- नियमित टीजी-2 और श्रमिक के खाली पदों पर वरिष्ठता के आधार पर संविदा कर्मचारियों को समायोजित किया जाए.
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