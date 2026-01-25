हिमाचल में लाखों कर्मचारियों को DA की आस, आज स्टेटहुड डे पर घोषणा का है इंतजार
हिमाचल आज अपना 56वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है. कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ये दिन बेहद अहम बन गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 7:23 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार आज रविवार को 56वां पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आज कांगड़ा जिले के परागपुर में आयोजित करने जा रही है. देहरा उपमंडल के तहत जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आज स्टेटहुड डे के मौके पर राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें सरकार की ओर टिकी हुई हैं. लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्त को लेकर उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं.
DA को लेकर बड़ी घोषणा की उम्मीद
प्रदेश सरकार पर 1 जुलाई 2023 से 13 फीसदी डीए बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है. बढ़ती महंगाई के दौर में DA कर्मचारियों की आर्थिक राहत का सबसे बड़ा सहारा है, ऐसे में परागपुर में आयोजित होने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर सरकार की ओर से किसी बड़ी घोषणा की संभावना को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के हलचल तेज हो गई है. प्रदेश में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद है कि परागपुर से DA को लेकर कोई सुख की खबर आ सकती है.
13 फीसदी DA बकाया
प्रदेश सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के 13 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान करना है. इसमें 1 जुलाई 2023 से 4 फीसदी DA देय था, लेकिन सरकार ने इसमें से 3 फीसदी DA जारी कर दिया है. ऐसे में अभी 1 जुलाई 2023 का 1 फीसदी DA अभी भी बकाया है. इसी तरह से 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी, वहीं 1 जुलाई 2024 से 3 फीसदी, 1 जनवरी 2025 से 2 फीसदी और 1 जुलाई 2025 से 3 फीसदी DA देय है. ऐसे में DA कुल मिलाकर ये 13 फीसदी बनता है. जिसको लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी घोषणा होने का बेसब्री से इंतजार है.
कर्मचारियों के लिए आज अहम दिन
लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की ओर से ज्ञापन, बैठकें और वार्ताएं की जा रही हैं. जिनमें स्पष्ट तौर पर DA जारी करने को लेकर मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार से कई बार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा मिलने पर भी अब तक अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. इस तरह से प्रदेश की पहचान और उपलब्धियों के उत्सव यानी स्टेटहुड डे पर अब कर्मचारियों को सरकार से DA की घोषणा को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. ऐसे में अगर आज DA को लेकर घोषणा होती है, तो इसे कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला बड़ा कदम माना जाएगा. वहीं, अगर घोषणा नहीं होती तो इससे कर्मचारियों के हाथ निराशा लग सकती है. इस तरह से कुल मिलाकर आज का दिन हिमाचल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद अहम बन गया है.