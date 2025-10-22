ETV Bharat / state

NPS के विरोध में मुखर हुए कर्मचारी, बोले- OPS से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

जयपुर: राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के बोर्ड-निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बजाय न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू करने के आदेश जारी होने के बाद अब कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर आक्रोश है. एनपीएस पर आमने-सामने की लड़ाई की रणनीति तैयार करने के लिए कर्मचारी संगठनों ने 26 अक्टूबर को एक आपात बैठक बुलाई है. राजधानी के सिविल लाइंस के पास स्थित तारक भवन में होने वाली इस बैठक में राजस्थान रोडवेज, राजस्थान पर्यटन निगम, बिजली बोर्ड, जेसीटीसीएल सहित 20 से ज्यादा संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया है.

राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन एटक के प्रदेश महामंत्री धर्मवीर चौधरी का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बोर्ड-निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन अब यह सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से छेड़छाड़ कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को तमाम कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई गई है. उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. राजस्थान पर्यटन निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ का कहना है कि 26 अक्टूबर को आपात बैठक होगी. उसमें अपने आंदोलन की रणनीति तय करेंगे.

संघर्ष के बाद लागू हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना था कि राजस्थान में 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हो रहे थे, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा था. इसके लिए हमने लंबे समय तक संघर्ष किया था. उसके बाद साल 2022 में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बोर्ड-निगमों के साथ-साथ स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, जिससे कि रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बनी रहे. उस समय राजस्थान देश भर में एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई थी.