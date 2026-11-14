ETV Bharat / state

पटवारियों पर दंडात्मक कार्रवाई अनुचित, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जताई आपत्ति

रायपुर : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के राजस्व पटवारियों की लंबित मांगों एवं PV ऐप की व्यवहारिक और तकनीकी समस्याओं का समाधान संवाद और समन्वय के माध्यम से करने के बजाय शासन एवं प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही दंडात्मक कार्रवाइयों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि पटवारी राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं.

बलौदाबाजार एवं महासमुंद जिलों में पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों से कर्मचारियों में आक्रोश और असंतोष व्याप्त है. किसी भी कर्मचारी संगठन की मांगों अथवा तकनीकी समस्याओं का समाधान दमनात्मक कार्रवाई से नहीं, बल्कि आपसी संवाद, सकारात्मक पहल और विश्वास के वातावरण से किया जाना चाहिए. लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों की जायज समस्याओं को सुनने के बजाय उनके खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई किया जाना लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है- कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

कमल वर्मा का कहना है कि सीमित संसाधनों और अनेक अतिरिक्त शासकीय दायित्वों के बीच कार्य कर रहे हैं. डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक, किसान पंजीयन, जनगणना, लघु सिंचाई संगणना सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व निभाने वाले पटवारियों की PV ऐप से संबंधित वास्तविक तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के बजाय उनके विरुद्ध स्थानांतरण, कारण बताओ नोटिस एवं निलंबन जैसी कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.

कमल वर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ 13 अक्टूबर 2026 से अपनी लंबित मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है. बावजूद शासन स्तर पर प्रभावी संवाद एवं समाधान की पहल नहीं होना चिंताजनक है. पटवारियों की वर्षों से लंबित वेतन, विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों पर भी अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है.



सीएम से की जाएगी अपील

पटवारियों के आंदोलन एवं उनके खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाइयों के संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रविवार को आपात प्रांतीय बैठक आयोजित करेगा. बैठक में पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर आंदोलनरत पटवारियों के प्रति फेडरेशन की आगामी रणनीति एवं सामूहिक निर्णय निर्धारित किया जाएगा. इसके बाद फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष अपना पक्ष रखकर पटवारियों की समस्याओं का समाधान करने, अनुचित दंडात्मक कार्रवाइयों पर रोक लगाने और लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करेगा.





पटवारियों से हो गंभीर विषय पर चर्चा

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासन से आग्रह किया है कि टकराव की स्थिति समाप्त कर तत्काल पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए. तकनीकी समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की निष्पक्ष समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लिया जाए. ताकि आंदोलन समाप्त हो और प्रदेश में राजस्व संबंधी शासकीय कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें.



छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर साय सरकार का सख्त एक्शन, सर्विस ब्रेक की हुई कार्रवाई

पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस और निलंबन की कार्रवाई, धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार का बड़ा एक्शन

छत्तीसगढ़ में पटवारियों का जंगी प्रदर्शन, नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध, 22वें दिन भी मांगों पर अड़े पटवारी