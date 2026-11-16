पटवारियों के समर्थन में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, 18 नवंबर को आक्रोश रैली
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की रविवार को आपातकालीन वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 7:15 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की रविवार को आपातकालीन वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. बैठक में छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान के मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. चर्चा के उपरांत फेडरेशन ने आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया.
बैठक में पटवारियों के आंदोलन को दबाने के लिए एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की गई. इस संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. फेडरेशन ने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भेंट कर पटवारियों के आंदोलन के दौरान की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने के साथ ही उनकी जायज मांगों का निराकरण करने की मांग की जाएगी.
प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित देने की मांग को लेकर आंदोलन का शंखनाद करने का भी निर्णय लिया गया. फेडरेशन के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं.
01. पटवारियों के आंदोलन के समर्थन एवं लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 18 नवंबर 2026 को प्रदेश के समस्त जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी.
02. आक्रोश रैली के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.
03. मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल भेंट कर पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने के साथ ही उनकी जायज मांगों का निराकरण करने की मांग करेगा.
04. शासकीय सेवकों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग की जाएगी.
05. यदि शासन मांगे नहीं मानता है तो तो फेडरेशन आगामी चरण में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा.
बैठक में फेडरेशन से संबद्ध विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे सर्वसम्मति से आंदोलनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया.
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