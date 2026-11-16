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पटवारियों के समर्थन में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, 18 नवंबर को आक्रोश रैली

पटवारियों का समर्थन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की रविवार को आपातकालीन वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. बैठक में छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान के मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. चर्चा के उपरांत फेडरेशन ने आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया.

बैठक में पटवारियों के आंदोलन को दबाने के लिए एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की गई. इस संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. फेडरेशन ने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भेंट कर पटवारियों के आंदोलन के दौरान की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने के साथ ही उनकी जायज मांगों का निराकरण करने की मांग की जाएगी.