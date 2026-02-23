ETV Bharat / state

बजट को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की उम्मीदें, मांगों पर विचार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में 24 फरवरी यानी मंगलवार को राज्य का बजट पेश होगा. इस बजट को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रस्तुत करेंगे.हर वर्ग राज्य सरकार के इस बजट से कुछ ना कुछ चाहता है, ताकि उन्हें भी बजट में कुछ मिले. बजट को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की निगाहें भी टिकी हुई है. यदि फेडरेशन के लिए कोई सकारात्मक पहल इस बजट में सामने नहीं आता है तो आने वाले दिनों में फेडरेशन फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होने की बात कह रहा है.





फेडरेशन को सरकार के बजट से उम्मीदें



छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. बजट से हमें भी काफी कुछ उम्मीदें हैं. इस बजट में हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए. क्योंकि सरकार को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं.

बजट को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की उम्मीदें (Etv Bharat)