जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने किया जल भवन का घेराव, मुख्य अभियंता ने कहा- नहीं हो रहा विभाग का निजीकरण

निजीकरण नहीं करने के मुख्य अभियंता के आश्वासन के बाद जलदाय कर्मचारियों ने आंदोलन वापस लिया.

Protest of Government Employees
कर्मचारियों को संबोधित करते कर्मचारी नेता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 4:21 PM IST

जयपुर: प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) राजस्थान के बैनर तले जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को जल भवन का घेराव कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद विभाग के मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी कर्मचारियों के मंच पर पहुंचे और कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि विभाग की ओर से निजीकरण को लेकर कोई नीति नहीं बनाई जा रही है. मुख्य अभियंता के लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया.

प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में कर्मचारी जल भवन पहुंचे और विभाग के निजीकरण के विरोध में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. शेखावत ने कहा कि यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे. कुछ देर बाद जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) देवराज सोलंकी मंच पर पहुंचे और उन्होंने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि मुख्य अभियंता स्तर पर विभाग को निजी हाथों में सौंपने की कोई नीति नहीं बनाई जा रही है और न ही कोई नीति प्रस्तावित है. विभाग के सभी कार्य विभाग के अनुरूप संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी और इस संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. देवराज सोलंकी ने इस संबंध में एक लिखित पत्र भी इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत को सौंपा.

जल भवन का घेराव (ETV Bharat Jaipur)

जलदाय विभाग इंटक के प्रदेश अध्यक्ष शेखावत ने कहा कि इस संबंध में पहले भी कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. इस कारण आज जल भवन का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा. अब मुख्य अभियंता ने सारी बात साफ कर दी है कि विभाग का कोई निजीकरण नहीं होगा और न ही कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारी नई भर्ती और अन्य कई तरह की और भी मांगें हैं और उस संबंध में मुख्य अभियंता प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है.

Protest of Government Employees
प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)

सरकार ने कदम पीछे खींचे: इंटक के अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि जब जल व्यवस्था को निजी हाथों में देने का समाचार मिला तब संजय सिंह शेखावत ने आंदोलन करने का ऐलान किया था और सब ने उनका समर्थन किया था. कर्मचारियों की नाराजगी देखते हुए सरकार ने निजीकरण से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. इस संबंध में लिखित पत्र भी दिया गया है. साथ ही विभाग में नई भर्ती का भी आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्य अभियंता की घोषणा के बाद यदि कोई छल-कपट कर्मचारियों के साथ होता है तो विभाग के कर्मचारी फिर से सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे. कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, महामंत्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत एवं जिला अध्यक्ष ताराचंद सैनी ने संयुक्त रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री, जलदाय मंत्री और मुख्य अभियंता का आभार जताया.

