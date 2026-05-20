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25,000 मासिक वेतन चाहिए, नहीं तो पेयजल सप्लाई ठप, जनता जल योजना के कर्मचारियों ने दी चेतावनी

कार्मिकों ने कहा- 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ना ठेकाकर्मी माना और ना संविदाकर्मी, मानदेय भी बहुत कम.

Employees of the Janta Jal Scheme staging a sit-in protest at Jal Bhawan.
जल भवन में धरना देते जनता जल योजना के कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 2:20 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई का काम कर रहे जनता जल योजना के कर्मचारियों ने अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज होकर बुधवार को राजधानी जयपुर में जल भवन का घेराव किया और धरना दिया. कार्मिकों ने विभाग के आलाधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर आज हमारी मांगों पर विचार कर लागू नहीं किया गया तो पेयजल सप्लाई ठप करेंगे. दरअसल, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में संचालित जनता जल योजना में 7500 कार्मिक काम कर रहे हैं.

कार्मिकों के शोषण का आरोप : राजस्थान जनता जल कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ओमपुरी गोस्वामी ने मीडिया से बात में कहा कि राजस्थान जनता जल योजना के कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था करते हैं. दिन-रात काम करते हैं. गांव में जब लाइट आती है, तभी पानी के सप्लाई देते हैं, लेकिन राज्य सरकार और विभाग हमारा शोषण कर रहा है. ना तो ठेके पर माना और ना ही संविदाकर्मी माना. न हमें सामाजिक सुरक्षा और न ही बीमा का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हम विद्युत संबंधी उपकरण चलाते हैं. पंप ऑपरेट करते हैं, सप्लाई करते हैं, जितना काम जलदाय विभाग के चार कर्मचारी करते हैं, उतना जनता जल योजना का एक कर्मचारी करता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का मानना है कि हम कोई काम नहीं करते हैं. सिर्फ पंप का बटन ऑन ऑफ करते हैं. गोस्वामी ने कहा कि जब हम केवल बटन ऑन-ऑफ करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में बड़ी टंकियां कौन भरता है. अलग-अलग मोहल्ले में पानी की सप्लाई देते हैं, दिन-रात काम करते हैं. उन्होंने मांग की कि जनता जल योजना के कर्मचारियों को संविदा रूल्स में शामिल किया जाए या अलग से कैडर बनाकर नियमित किया जाए. इसके अलावा 25,000 रुपए मासिक सैलरी भी दी जाए.

कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गोस्वामी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने किया जल भवन का घेराव, मुख्य अभियंता ने कहा- नहीं हो रहा विभाग का निजीकरण

कर्मचारियों की मांगों को ठंडा बस्ते में डाला: उन्होंने बताया कि जनता जल योजना के कर्मचारी 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल 7400 रुपए मानदेय मिल रहा है. इसे लेकर 16 अप्रैल को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता की, तब उन्होंने मानदेय बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा, पीएफ, बीमा और ग्रेजुएटी का वादा किया, लेकिन अब पुराने नियमों का हवाला देते हुए उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया.

पेयजल सप्लाई ठप करने की चेतावनी: गोस्वामी ने चेताया कि कहा कि आज हजारों कर्मचारियों ने जलदाय विभाग का घेराव किया. हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा. आज हमारी मांगों को नहीं माना तो फिर हम सरकार से आरपार की लड़ाई करने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेज सप्लाई भी ठप करेंगे.

पढ़ें:जलदाय विभाग में 33 साल से नहीं हुई भर्ती, ठेकेदारों पर निर्भर सरकार

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