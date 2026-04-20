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फरीदाबाद में न्यूनतम मजदूरी को लेकर बवाल, कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्ट, बोले- नहीं मिली तो धरना देंगे

हरियाणा के फरीदाबाद में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने को लेकर कर्मचारियों ने विरोध-प्रदर्शन किया है.

Employees of Shivalik Prints Limited in Sector 6 of Ballabhgarh Faridabad protested against non payment of minimum wages
फरीदाबाद में न्यूनतम मजदूरी को लेकर बवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 7:43 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने को लेकर आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 6 स्थित शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया. कम सैलरी देने को लेकर और कंपनी में अव्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष देखा गया. कंपनी प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. वहीं लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी मौक़े पर बुलाया गया लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा.

"न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए" : इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में कर्मचारी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि "मैं इस कंपनी में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी 12 से 13 हजार रुपए तक है क्योंकि हम लोग पीस रेट पर काम कर रहे हैं. हमारी मांग है कि जो हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है, वो लागू किया जाए. हालांकि उन्होंने कुछ कर्मचारियों पर लागू भी किया है, कंपनी के बाहर पोस्ट भी लगाया है, लेकिन हम लोग जो पीस रेट पर काम कर रहे हैं, उनका रेट नहीं बताया गया है. हमारी मांग है कि जिस तरह से सरकार ने 35% तक की वृद्धि की है, हमारे कामों में भी 35% तक की वृद्धि की जाए क्योंकि हम लोग अलग-अलग राज्यों से यहां पर काम करने आते हैं. रूम रेंट भी देना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है तो इतनी कम सैलरी से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है."

"धरने पर बैठ जाएंगे": उन्होंने आगे कहा कि "हम लोग हरियाणा सरकार का धन्यवाद करतें हैं कि जो उन्होंने हम लोग के लिए सोचा है. हालांकि हम लोग यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ताकि कंपनी हमारी बातें मान लें, सरकार हमारे लिए तो बहुत कुछ सोचती है लेकिन कर्मचारियों के लिए कंपनी कुछ नहीं सोचती है और हालात ऐसे हैं कि यहां पर यदि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमें कंपनी से निकाल दिया जाता है. बदसलूकी से हमारे साथ बात की जाती है. कंपनी में लगभग 1500 से ज्यादा एम्पलाई है, जिसमें महिला भी शामिल है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी मांगें पूरी हो सके और अगर हमारी मांगी पूरी नहीं की जाएंगी तो हम लोग यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे".

12 हजार तक मिलती है सैलरी : इसके अलावा दूसरे कर्मचारी राहुल ने बताया कि "मैं भी पिछले कई सालों से यहां पर काम कर रहा हूं. हम लोग कितना भी कर लें, देर रात तक काम कर लें लेकिन फिर भी हमारी सैलरी 12 हजार तक ही बन पाती है. ऐसे में हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है, हम उसका स्वागत करते हैं .लेकिन कंपनी वो लागू नहीं कर रही है. हमारी मांग है कि हमारी सैलरी में भी 35% तक की बढ़ोत्तरी की जाए. इसके अलावा भी कई समस्या है, कंपनी के अंदर यदि कोई अपने हक की आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जाता है , से कंपनी से भगा दिया जाता है. अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी कब तक कर्मचारियों की मांग को मानती है या फिर ये वर्कर इसी तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे.

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फरीदाबाद में कर्मचारियों का विरोध
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