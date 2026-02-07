ETV Bharat / state

PWD कार्यालय में कर्मचारियों ने की शराब पार्टी, अधिकारी बोले-कार्रवाई करेंगे

अजमेरः सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के परिसर में शराब पार्टी का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी ने मामले की जांच करने की बात कही है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने मामले को गंभीर माना है. उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखने वाले लोग विभाग के किस सेक्शन में कार्यरत हैं, इसकी जांच की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस वीडियो उनका ड्राइवर नहीं है.

अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने कहा कि शराब पार्टी करते दिख रहे लोगों में से कोई भी विभाग का कार्मिक हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यदि कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्किंग डे में सभी सेक्शन में लगे चालकों को बुलाकर वीडियो के आधार पर पहचान की जाएगी.