PWD कार्यालय में कर्मचारियों ने की शराब पार्टी, अधिकारी बोले-कार्रवाई करेंगे

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने मामले को गंभीर माना है.

EMPLOYEES HELD LIQUOR PARTY, PWD OFFICE IN AJMER
पीडब्ल्यूडी कार्यालय अजमेर. (ETV Bharat Ajmer)
अजमेरः सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के परिसर में शराब पार्टी का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी ने मामले की जांच करने की बात कही है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने मामले को गंभीर माना है. उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखने वाले लोग विभाग के किस सेक्शन में कार्यरत हैं, इसकी जांच की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस वीडियो उनका ड्राइवर नहीं है.

अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने कहा कि शराब पार्टी करते दिख रहे लोगों में से कोई भी विभाग का कार्मिक हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यदि कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्किंग डे में सभी सेक्शन में लगे चालकों को बुलाकर वीडियो के आधार पर पहचान की जाएगी.

पढ़ेंः जयपुर की सड़कों पर शराब पार्टी, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर समेत 7 गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियोः सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो देर रात का है. इस वीडियो में विभाग के कर्मचारी शराब और मीट की पार्टी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को दो बाइक सवार लोगों ने बनाया है. देर रात दोनों बाइक सवार सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिसर में घुसे और वीडियो बना लिया. पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज है.

