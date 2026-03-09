ETV Bharat / state

कुचामन सिटी: होटल पर विवाद में जेईएन का निलंबन, कार्य बहिष्कार पर उतरे कर्मचारी

एवीवीएनएल कार्मिकों ने जेईएन की तुरंत बहाली की मांग की. हाइवे के ढाबों में अनैतिक गतिविधियां होने का आरोप और जांच की मांग.

Employees submitted a memorandum after the strike
कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के बाद सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: राणासर स्थित होटल में खाने को लेकर हुए विवाद के बाद निलंबित एवीवीएनएल के कनिष्ठ अभियंता बलबीर सिंह भदाला के समर्थन में अब विद्युत निगम के कर्मचारी और अधिकारी उतर आए हैं. कुचामन में एवीवीएनएल अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया एवं धरने पर बैठ गए. कर्मचारियों ने निगम के अधिशासी अभियंता नेमीचंद को ज्ञापन सौंपा. इसमें मामले की निष्पक्ष जांच और जेईएन भदाला का निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की.

एवीवीएनएल कर्मचारी ओमप्रकाश ने बताया कि निगम कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जेईएन बलबीर के समर्थन में आए. अधिशासी अभियंता नेमीचंद को ज्ञापन सौंपने के बाद क्षेत्र के कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता, लाइनमैन, लेखाधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी आदि रैली के रूप में विद्युत निगम कार्यालय से कुचामन एसडीएम दफ्तर पहुंचे. एसडीएम विश्वामित्र मीणा को भी ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राणासर स्थित होटल में खाना खाने गए जेईएन बलबीर भदाला और उनके साथियों के साथ होटल संचालक व स्टाफ ने दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की. पूरे मामले में निगम प्रशासन पर दबाव बना और तो बिना पक्ष सुने जेईएन भदाला को निलंबित कर दिया.

एवीवीएनएल कर्मचारी बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: जोधपुर में वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार, दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े एडवोकेट

कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि संबंधित जेईएन ने उपभोक्ता द्वारा लिए शटडाउन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बिजली सप्लाई बंद की ताकि बड़ा हादसा न हो. सप्लाई बंद नहीं करते तो दुर्घटना हो जाती. कर्मचारियों ने क्षेत्र में हाइवे पर संचालित कई होटल और ढाबों पर भी गंभीर आरोप लगाए. ज्ञापन में कहा कि हाइवे के आसपास कई होटल और ढाबों में नशे और देह व्यापार जैसी गैरकानूनी गतिविधियां होने की शिकायतें मिलती रहती हैं. ऐसे में प्रशासन को सभी होटल-ढाबों की जांच कर अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए.

कार्मिकों की ये प्रमुख मांगें: कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जेईएन बलबीर भदाला का निलंबन तुरंत वापस लेकर उन्हें सहायक अभियंता (ग्रामीण) कुचामन सिटी में बहाल करना, होटल संचालक व स्टाफ के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में कार्रवाई तथा प्रकरण की निगम स्तर पर निष्पक्ष जांच कराना है. कर्मचारियों ने चेताया कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो श्रमिक यूनियन आंदोलन को उग्र रूप देगी. इधर, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता नेमीचंद बुरड़क ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पद के दुरुपयोग और अनुशासनहीनता के आरोप सामने आए हैं. इसी आधार पर जेईएन भदाला को निलंबित किया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नागौर रहेगा. विभागीय जांच जारी है.

पढ़ें: एनएमसी के नियम पर विवाद, सामूहिक इस्तीफे की धमकी, टीचर्स एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार जारी

पढ़ें: सभापति-आयुक्त पर फेंकी स्याही, बदसलूकी के भी आरोप, सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

TAGGED:

PROTEST AGAINST SUSPENSION OF JEN
AVVNL EMPLOYEES STAGE PROTEST
DEMAND WITHDRAW SUSPENSION OF JEN
पद के दुरुपयोग पर निलंबन
AVVNL EMPLOYEES GO ON STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.