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DL प्रोजेक्ट में कंपनियों की मनमानी, 10 माह से बिना ज्वाइनिंग लेटर, वर्दी और परिचय पत्र के काम कर रहे कर्मचारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्यों के लिए चयनित निजी कंपनियों की कारगुजारियों का खामियाजा परिवहन विभाग को भुगतना पड़ रहा है. कर्मचारियों को बिना कारण बताए नौकरी से निकालने को लेकर शिकायत जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो अधिकारियों की भी छवि धूमिल हुई. मुख्यमंत्री के दखल के बाद कंपनियों के खिलाफ मुकदमा भी हुआ, जिससे विभाग की किरकिरी हुई.

विभाग ने कंपनियों के साथ बाकायदा करार किया, नियम-शर्तें तय कीं और उनके अनुपालन की निगरानी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई. इसके बावजूद आरोप है कि कंपनियां लंबे समय से निर्धारित शर्तों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से काम करती रहीं. अभी भी ये सिलसिला जारी है. प्रदेशभर में परिवहन विभाग के सीनियर अफसरों ने आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया तो पाया कि निजी कंपनी के कर्मचारियों के पास कोई आईकार्ड ही नहीं है.

कार्रवाई नहीं होने का आरोप : इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कंपनियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों को आई कार्ड उपलब्ध कराया जाए. ऐसे भला कैसे पता चलेगा कि ये अधिकृत कर्मचारी हैं. कंपनियों की अनियमितताओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों ने तीन बार मुख्यमंत्री से शिकायत की, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप है.

ट्रेनिंग के लिए RTO में भेजा : कर्मचारियों का कहना है कि करीब 10 माह तक उनसे काम लिया गया, लेकिन उन्हें न तो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, न वर्दी और न ही परिचय पत्र. प्रशिक्षण देने के नाम पर उन्हें परिवहन कार्यालयों में भेज दिया गया. सबसे बड़ा सवाल विभागीय व्यवस्था पर तब उठता है जब अंडर ट्रेनिंग इन कर्मचारियों की आईडी और पासवर्ड बनाए जाने और उनसे कार्यालयों में स्क्रूटनी और बायोमेट्रिक संबंधी काम लिए जाने की बात सामने आई.

अब कंपनियों को चेतावनी : परिवहन आयुक्त के निर्देश पर शनिवार को किए गए निरीक्षण में मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर और परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाएं, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.