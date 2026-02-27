ETV Bharat / state

कर्मचारियों ने ही लगाया कंपनी को चूना, फर्जी दस्तावेज से बीमा पॉलिसी के हड़पे 58 लाख, तीन कार्मिक गिरफ्तार

आरोपी उन पॉलिसी धारकों को निशाना बनाते जिनकी मृत्यु हो चुकी हो या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या जिनका क्लेम लंबित था.

Police arrest the accused
आरोपियों को पकड़ ले जाती पुलिस (ETV Bharat Dungarpur)
डूंगरपुर: पुलिस स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा पॉलिसी की लाखों की राशि हड़पने वाली एक गैंग का खुलासा किया है. पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी के 3 कार्मिको को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने देशभर में 18 बीमा पॉलिसी के फर्जी दस्तावेज करते हुए 58 लाख रुपए का गबन किया है.

कार्यालय पर मारा छापा: जिला एसपी मनीष कुमार ने बताया कि एडलवाइस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फ्रॉड कंट्रोल यूनिट के अधिकारी विजय गिरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी के डूंगरपुर और उदयपुर शाखा के कुछ कर्मचारी पुराने पॉलिसी धारकों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा राशि का पैसा निकाल रहे हैं. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. पुलिस की स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में शास्त्री मार्ग पर स्थित रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जिसको इंडसइंड निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी ने समाहित कर लिया है, पर रेड मारी.

ऐसे ठगी करते थे आरोपी कर्मचारी (ETV Bharat Dungarpur)

तीन कर्मचारी गिरफ्तार: पुलिस टीम ने मौके से सभी दस्तावेज, कंप्यूटर, एवं मोबाइल को जब्त किया गया और डूंगरपुर शाखा में कार्यरत कस्टमर केयर एक्जीक्यूटीव सूरज कुमार श्रीवास्तव को डिटेन किया और पूछताछ शुरू की. जिसने अपने उदयपुर शाखा में कार्यरत अपने दो साथी मयंक व जगदीश के साथ मिलकर गबन करना स्वीकार किया. जिस पर पुलिस की टीम ने सूरज श्रीवास्तव के साथ आरोपी मयंक व जगदीश को भी गिरफ्तार किया.

ठगी का तरीका: यह गैंग उन पॉलिसी धारकों को निशाना बनाती थी जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, या जिनकी पॉलिसी का क्लेम लंबे समय से लंबित था. आरोपी सिस्टम में जाकर पॉलिसी धारक का मोबाइल नंबर, बैंक खाता और केवाईसी बदल देते थे. ये असली धारक के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक तैयार करते थे. पॉलिसी का पैसा कंपनी से सीधे उन फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा लिया जाता था और बाद में आरोपी आपस में बांट लेते थे. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर, फर्जी चेक बुक, फर्जी आधार कार्ड और जाली मोहरें बरामद की हैं. जांच में सामने आया है कि इस गैंग ने राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के 18 लोगो को अपना शिकार बनाते हुए 58 लाख रुपए का गबन किया.

