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हाईकोर्ट ने कहा- कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सेंटा क्लॉज की टोपी पहनने को मजबूर नहीं कर सकते

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की बाध्यता विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:52 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता है. लेकिन कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सेंटा क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की बाध्यता विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है.

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने विक्रम सिंह उर्फ ​​विश्व विक्रम सिंह के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए की. प्रार्थना पत्र में उन्होंने आगरा के सदर बाजार थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित आरोप पत्र, संज्ञान/सम्मन आदेश और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी. याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द आदि कहना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज है.

एफआईआर में आगरा के वी बाजार में कार्यरत याची पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सेंटा क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप है. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल कागजात की जांच करते हुए पाया कि वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस तरह की बाध्यता वी बाजार के उच्च अधिकारियों द्वारा उत्पन्न की गई थी.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि सेंटा क्लॉज की लाल टोपी पहनने की अनिवार्यता किसी न किसी रूप में विभिन्न धर्मों और मान्यताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी. देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता है. कोर्ट ने याची व उसके वरिष्ठ अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश न दोहराने की चेतावनी दी. साथ ही कहा कि ऐसे निर्देश कर्मचारियों के बीच कार्यस्थल के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकते हैं.

आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने के संबंध में याची की ओर से कहा गया कि आईपीसी की धारा 298 और 504 असंज्ञेय अपराध हैं. तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 2(डी) की व्याख्या के मद्देनजर, असंज्ञेय अपराध की जांच के बाद दर्ज की गई पुलिस रिपोर्ट को शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और इसे पुलिस मामले के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

राज्य की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया, लेकिन सरकारी वकील ने इस कानूनी दलील पर कोई आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 2(डी) की व्याख्या का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में संबंधित जांच अधिकारी की ओर से आईपीसी की धारा 298 और 504 के तहत प्रस्तुत आरोप पत्र को शिकायत माना जाएगा और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.

कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट ने मामले को राज्य का मामला मानकर संज्ञान लेने में कानूनी त्रुटि की है. इसी के साथ कोर्ट ने आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिसंबर 2023 में सम्मन आदेश को याची से संबंधित हिस्से के संदर्भ में रद्द कर दिया और प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सक्षम न्यायालय को कानून के अनुसार यदि आवश्यक हो तो मामले को शिकायत मामले के रूप में मानकर आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा.

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