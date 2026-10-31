ETV Bharat / state

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कुलसचिव से मारपीट, कर्मचारी आंदोलन से जुड़ा विवाद

पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची कुलपति ( ETV Bharat )

घटना की जानकारी मिलने पर कुलपति प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा मौके पर पहुंचीं और घायल कुलसचिव सत्यदेव निगमालंकार को लेकर कनखल कोतवाली पहुंचीं. अभी इस मामले में उनका मेडिकल कराया जा रहा है. वहीं, कर्मचारी यूनियन से जुड़े लोग भी मेडिकल कराने के लिए पहुंचे हैं.