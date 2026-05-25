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25 सूत्रीय मांगे नहीं मानने से नाराज कर्मचारी आज से आंदोलन की राह पर, 7 दिन करेंगे 1 घंटे का कार्य बहिष्कार

आज से 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )