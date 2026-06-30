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भिवानी में बिजली के निजीकरण के खिलाफ फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन का ऐलान

कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध: हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन, हैड ऑफिस से संबद्ध हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंगलवार को भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने सर्कल स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध जताया. धरने की अध्यक्षता यूनियन के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने की, जबकि मंच संचालन सिटी यूनिट के सचिव राजकुमार जटासरा ने किया. बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि इस बार आंदोलन को लेकर कर्मचारी पूरी तरह गंभीर हैं.

भिवानी: जिले में बिजली कर्मचारियों का गुस्सा अब सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है. निजीकरण, नई एक्सग्रेसिया पॉलिसी और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो 2 जुलाई को अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया जाएगा.

'निजीकरण से महंगी होगी बिजली': धरने को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से बिजली क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है, जिससे कर्मचारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा. उनका कहना था कि "निजीकरण से बिजली महंगी होगी और सरकारी व्यवस्था कमजोर पड़ेगी. कर्मचारियों ने सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इस नीति का पुरजोर विरोध किया."

नई एक्सग्रेसिया पॉलिसी का विरोधः यूनियन नेताओं ने नई एक्सग्रेसिया पॉलिसी पर भी कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को एक्सग्रेसिया का लाभ देने से इनकार कर दिया है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. नेताओं ने सवाल उठाया कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों का क्या दोष है. उन्होंने इस शर्त को तत्काल वापस लेने की मांग की.

14 सूत्री मांग पूरा करे सरकारः कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों में कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने, जोखिम भरे कार्य के लिए रिस्क अलाउंस देने, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करने, रिक्त प्रमोशनल पदों को भरने और एक्सग्रेसिया पॉलिसी की शर्तें हटाने जैसी मांगें सरकार के सामने रखीं. यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता नहीं की तो 2 जुलाई को अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और बिजली प्रशासन की होगी.