JSSC CGL रद्द से प्रभावित कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च, 'न्याय दो या फांसी दो' के लगाए नारे
रांची में CGL परीक्षा रद्द होने से प्रभावित कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : August 19, 2026 at 11:09 AM IST
रांची: राज्य सरकार द्वारा CGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इससे प्रभावित हजारों सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतर गए हैं. झारखंड मंत्रालय के बाहर दिनभर प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारियों ने कल रात बिरसा चौक तक कैंडल मार्च निकाला. भारी बारिश के बीच प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक पैदल यात्रा कर रहे कर्मचारियों ने 'न्याय दो या फांसी दो' के नारे लगाते रहे.
सरकार के फैसले से नाराज सीजीएल के जरिए नौकरी पाए कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से जल्दबाजी में सीजीएल परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया, यह उचित नहीं है. इससे हजारों लोगों के परिवार प्रभावित होंगे. कर्मचारियों ने कहा कि सरकार अविलंब अपने फैसले को वापस ले नहीं तो आंदोलन उग्र होगा.
वहीं, एक कर्मचारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, तो पहले जांच होनी चाहिए थी ताकि असल में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. लेकिन सरकार ने बिना किसी जांच के सभी के खिलाफ एक साथ कार्रवाई कर दी. ऐसे में हमसब चुप बैठने वाले नहीं हैं. हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पर क्या करती है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी.
कैबिनेट की विशेष बैठक में CGL परीक्षा रद्द
छात्र आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने 2023 में निकाली गई सीजीएल भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय में लिया. मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद इससे प्रभावित कर्मचारियों की नाराजगी सड़कों पर दिखने लगी. देर रात तक झारखंड मंत्रालय के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए निर्णय के बाद मंगलवार को इससे प्रभावित सभी सरकारी सेवक झारखंड मंत्रालय पहुंचे थे. जहां उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है.
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