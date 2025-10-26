ETV Bharat / state

महाराष्ट्र से एक करोड़ रुपए लेकर भागा कर्मचारी चित्रकूट में गिरफ्तार, बैग में मिले 80 लाख, जानें पूरा मामला

चित्रकूट : मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ठाणे, महाराष्ट्र से एक करोड़ रुपए लेकर भागे आरोपी को पकड़ा है. आरोपी के पास से 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं. पुलिस ने मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस के कोच नंबर S4 से आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान किशोर मिस्त्री पुत्र हरीपद मिस्त्री निवासी ग्राम गोपालपुर, उतरपाड़ा कांक्सा जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है.

जीआरपी अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया, आरोपी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सोने के व्यापारी बंकिम पुत्र भुवन सामंत के यहां 23 साल से काम कर रहा था. वह सोने के आभूषणों की डिजाइनिंग का काम करता था. बीते 23 अक्टूबर को व्यापारी ने सोना खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे. काफी देर तक आरोपी किशोर नहीं लौटा तो व्यापारी को शक हुआ. फोन भी स्विच ऑफ मिला. इसके बाद व्यापारी बंकिम ने मुंबई के एलटी मार्ग थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी 24 अक्टूबर की सुबह शिरडी में दर्शन के बहाने एक होटल में रुका. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर होटल के बारे में पता चला. पुलिस होटल पहुंची और जांच पड़ताल की. होटल के कर्मचारियों के मोबाइल से आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन किया था, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिला.

आरोपी शिरडी से बस से नासिक पहुंचा और फिर मुंबई-हावड़ा मेल ट्रेन में सवार होकर पश्चिम बंगाल के लिए निकल गया. पुलिस ने ट्रेन और मार्ग की निगरानी के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस टीमों को सतर्क किया. जीआरपी मानिकपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक वीर सिंह और आरपीएफ बल ने मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली.