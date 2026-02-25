कर्मचारियों का आरोप- 2 साल से 25 सूत्रीय मांग को सरकार कर रही अनसुना

ETV Bharat / state

सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा... (ETV Bharat Ajmer)
Published : February 25, 2026 at 3:59 PM IST

अजमेर: राजस्थान सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है. राजस्थान कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) का आरोप है कि दो वर्षों से सरकार कर्मचारियों की 25 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं कर रही है. ऐसे में कर्मचारियों में राज्य सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है. यही वजह है कि कर्मचारी अब महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले संभाग मुख्यालय पर संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेता रहे हैं.

राजस्थान कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं. 2 वर्षों से ही अपनी वेतन विसंगतियां को दूर करने समेत 25 सूत्रीय मांग सरकार से करते आ रहे हैं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,वित्त मंत्री, मुख्य सचिव सभी को कई बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं. राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार के पिछले बजट में कर्मचारी घोषणा की गई थी, लेकिन उनमें से एक घोषणा को भी सरकार ने पूरा नही किया.

सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने बताया कि संविदाकर्मियों और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगे कर्मचारियों को स्थाई करने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन उन्हें स्थाई नहीं किया गया. ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले कर्मचारियों की मांगें भी इन 25 सूत्रीय मांग पत्र में शामिल हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांग को अनसुना किया जा रहा है. इससे राजस्थान के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है. यही वजह है कि संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है. धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी के नाम कलेक्टर को मांग पत्र देकर सरकार को चेताया जा रहा है. चौथी बार 2 साल में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया तो राजस्थान के कर्मचारी सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ आंदोलन पर उतरेंगे.

कर्मचारियो की भावना पर निर्भर : राजस्थान कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं. संगठन की ओर से कर्मचारियों को जो कहा जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा. कर्मचारियों में सरकार के प्रति जैसी भावना है, मतलब यदि अच्छी भावना है तो अच्छा रहेगा और बुरी भावना है तो बूरा रहेगा.

