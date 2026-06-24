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कर्मचारी ने नशे में सहायक नगर आयुक्त के कक्ष में की बदतमीजी, किया गया सस्पेंड

आरोपी कर्मचारी का आरोप है कि उसने शराब के नशे में सहायक नगर आयुक्त के कक्ष में बदतमीजी की.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 7:41 PM IST

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देहरादून: नगर निगम देहरादून के सहायक नगर आयुक्त के कक्ष में शराब पीकर बदतमीजी करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है. नगर आयुक्त ने उस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. साथ ही निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय अनुशासन और अधिकारियों व कर्मचारियों की गरिमा से किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्यालय परिसर में अनुशासनहीनता और अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी (आरके एसोसिएशन) के कर्मचारी उपेन्द्र थापा को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया है. कर्मचारी मूल रूप से रिकॉर्ड रूम में तैनात था, जिसकी ड्यूटी अभी हाल ही में एसआईआर (SIR) में लगाई गई थी.

उपेन्द्र थापा के खिलाफ पहले में भी लगातार बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित रहने और घोर लापरवाही बरतने की गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. आज कर्मचारी उपेन्द्र थापा ने पूरी तरह शराब के नशे में धुत होकर सीधे सहायक नगर आयुक्त के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार(बदतमीजी) की.

साथ ही शासकीय कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न की, जिसके बाद अधिकारी के साथ हुए इस घोर अमर्यादित व्यवहार और अनुशासनहीनता के मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया गया और उक्त अनुशासनहीन कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है. नगर आयुक्त आलोक पांडे ने स्पष्ट किया है कि शासकीय अनुशासन और अधिकारियों व कर्मचारियों की गरिमा से किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

वहीं नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय ने कर अनुभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कर वसूली की प्रगति, बकाया कर की स्थिति व राजस्व वृद्धि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई. समीक्षा के दौरान दो कर निरीक्षक चंद्रशेखर और सत्येंद्र कुमार अनुपस्थित पाए गए. इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों निरीक्षकों के वेतन रोकने के निर्देश निर्देश दिए.

बैठक में नगर आयुक्त ने बड़ी संपत्तियों पर लगाए गए कर का दोबारा सत्यापन और परीक्षण कराने के निर्देश दिए, ताकि कर निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे और निगम को राजस्व की हानि न हो. नगर आयुक्त कहा कि बकाया कर कि वसूली में तेजी लाई जाए और बड़े बकायेदारों के खिलाफ नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए. साथ ही कर अनुभाग के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए है.

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