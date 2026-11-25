नौकरीपेशा लोगों को ESIC का तोहफा, बिना क्लेम खाते में पहुंचेगा इलाज का खर्च
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने 75 साल बाद बदले नियम, सिकनेस से मैटरनिटी बेनिफिट्स के 1950 के पुराने प्रावधान खत्म. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:59 PM IST
भोपाल: देश के लाखों नौकरी पेशा और बीमा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने करीब 75 साल पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नई नियमावली 2026 जारी की है. इसके तहत पात्र कर्मचारियों को बीमारी और मातृत्व लाभ के लिए अलग से क्लेम फार्म भरने की बाध्यता खत्म करने की व्यवस्था की गई है. इसमें जरूरी शर्तें पूरी होने पर क्लेम स्वत दर्ज माना जाएगा और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जा सकेगा.
क्लेम की जगह अब डीम्ड क्लेम की व्यवस्था
नई व्यवस्था में डीम्ड क्लेम यानी स्वत माना गया क्लेम की अवधारणा लाई गई है. इसके तहत पात्रता और जरुरी दस्तावेज पूरे होने पर कर्मचारी का क्लेम सिस्टम में अपने आप दर्ज माना जाएगा. यह सुविधा मुख्य रूप से बीमारी के दौरान मिलने वाले नकद लाभ और पात्र बीमित महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभ पर लागू होगी. वहीं सामान्य कर्मचारियों के लिए 21 हजार रुपये और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 25 हजार रुपये मासिक वेतन सीमा के तहत बीमित कर्मचारी पात्रता के अनुसार लाभ ले सकेंगे.
इन शर्तों को पूरी करने पर ही खाते में आएगा पैसा
नई व्यवस्था के अनुसार स्वतः भुगतान के लिए बीमारी या मातृत्व का मेडिकल सर्टिफिकेट, ईएसआईसी के ऑनलाइन सिस्टम से जारी होना जरूरी होगा. इसके अलावा नियोक्ता को एम्प्लायर पोर्टल पर फार्म 8बी के जरिए संबंधित अवधि का रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके साथ ही कर्मचारी का ईएसआईसी बीमा नंबर और बैंक खाता आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है. इन शर्तों के पूरा होने पर भुगतान डीबीटी के जरिए बैंक खाते में किया जा सकेगा.
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मातृत्व लाभ के लिए प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि भी बढ़ी
नई विनियमावली में मातृत्व लाभ के लिए भी राहत दी गई है. इसके तहत संभावित प्रसव तारीख से पहले प्रमाणपत्र और क्लेम जमा करने की अवधि पहले 50 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 56 दिन कर दी गई है. वहीं 2 या अधिक जीवित बच्चों वाली बीमित महिला के लिए यह अवधि 42 दिन तय की गई है. इससे पात्र महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ की प्रक्रिया पहले शुरू करने का अवसर मिलेगा. वहीं रोजगार से जुड़ी दुर्घटना के मामलों में नियोक्ता की दुर्घटना रिपोर्ट को भी क्लेम माना जा सकेगा.
कंपनी की लापरवाही से नहीं अटकेगा कर्मचारी का पैसा
नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि यदि नियोक्ता समय पर फार्म 8बी या जरूरी सत्यापन नहीं देता, तो केवल इस वजह से कर्मचारी का लाभ रोका नहीं जा सकेगा. बल्कि ईएसआईसी सीधे कंपनी से जानकारी और सत्यापन मांग सकेगा. वहीं सभी आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद बीमारी का लाभ 7 दिन, मातृत्व लाभ की पहली किस्त 14 दिन और अंतिम संस्कार सहायता 15 दिन में देने की समय सीमा तय की गई है. जबकि अस्थायी व स्थायी दिव्यांगता लाभ की पहली किस्त एक महीने और आश्रित लाभ की पहली किस्त 3 महीने में दी जाएगी.