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नौकरीपेशा लोगों को ESIC का तोहफा, बिना क्लेम खाते में पहुंचेगा इलाज का खर्च

नौकरीपेशा लोगों को ESIC का तोहफा ( IANS )

भोपाल: देश के लाखों नौकरी पेशा और बीमा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने करीब 75 साल पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नई नियमावली 2026 जारी की है. इसके तहत पात्र कर्मचारियों को बीमारी और मातृत्व लाभ के लिए अलग से क्लेम फार्म भरने की बाध्यता खत्म करने की व्यवस्था की गई है. इसमें जरूरी शर्तें पूरी होने पर क्लेम स्वत दर्ज माना जाएगा और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जा सकेगा.

क्लेम की जगह अब डीम्ड क्लेम की व्यवस्था नई व्यवस्था में डीम्ड क्लेम यानी स्वत माना गया क्लेम की अवधारणा लाई गई है. इसके तहत पात्रता और जरुरी दस्तावेज पूरे होने पर कर्मचारी का क्लेम सिस्टम में अपने आप दर्ज माना जाएगा. यह सुविधा मुख्य रूप से बीमारी के दौरान मिलने वाले नकद लाभ और पात्र बीमित महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभ पर लागू होगी. वहीं सामान्य कर्मचारियों के लिए 21 हजार रुपये और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 25 हजार रुपये मासिक वेतन सीमा के तहत बीमित कर्मचारी पात्रता के अनुसार लाभ ले सकेंगे.