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स्ट्रेचर टूटा था या सिस्टम?: बक्सर में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव को घसीटता दिखा कर्मचारी

बक्सर में पुराने सदर अस्पताल पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर अज्ञात शव को घसीटने का वीडियो सामने आया है. रिपोर्ट-उमेश कुमार पांडे

Buxar Sadar Hospital
बक्सर सदर अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 1:04 PM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के पुराने सदर अस्पताल स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति शव को पैरों से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए अंदर ले जाता दिख रहा है. यह वीडियो 31 अगस्त का बताया जा रहा है और करीब 17 दिन बाद सामने आया है.

रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था शव

बक्सर आरओबी के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात शव मिला था. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शव को रिक्शे के जरिए पुराने सदर अस्पताल के पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा था. वीडियो में दिख रहा करीब एक मिनट 25 सेकंड का फुटेज उसी दौरान का है, जिसमें चादर में लिपटे शव को एक व्यक्ति अकेले घसीटते हुए अंदर पहुंचाता नजर आता है.

बिहारी राम का बयान (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार के लिए सरकार देती है पैसे

जीआरपी थानाध्यक्ष मनी चंद्र पांडेय के अनुसार, अज्ञात शव की अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से पांच हजार रुपये की राशि आती है. शव उठाने के लिए चार लोगों की जरूरत बताते हुए पूरी राशि दी गई थी. उन्होंने कहा कि जीआरपी के पास शव ले जाने के लिए कोई आधिकारिक एंबुलेंस या वाहन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए निजी तौर पर व्यवस्था करनी पड़ती है.

कौन है शव को घसीटने वाला शख्स

वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिहारी राम है, जो जीआरपी की ओर से शव के साथ भेजा गया था. पोस्टमॉर्टम हाउस के कर्मचारी शंकर ने दावा किया कि वहां का स्ट्रेचर टूटा हुआ था. उन्होंने उस व्यक्ति से दो-तीन लोगों को बुलाकर शव अंदर पहुंचाने को कहा था, लेकिन वह अकेला ही शव को घसीटकर ले गया. वहीं बिहारी राम ने बताया कि वो दो लोग मिलकर शव उठाते हैं लेकिन कोई नहीं आया इसलिए उन्हें अकेले ही शव लेकर जाना पड़ा.

"एक शव को उठाकर ले जाने के लिए कम से कम चार लोगों की जरूरत होती है, लेकिन कोई नहीं था, जिस वजह से मुझे अकेले ही यह सारा काम करना पड़ा. इसके लिए हमरा मेहनताना भी बेहद कम है, सरकार से मांग है कि मुझे महीने के हिसाब से मेहनताना देना चाहिए."-बिहारी राम, कर्मचारी

क्या कहते हैं सिविल सर्जन

सिविल सर्जन डॉ. शिवकुमार प्रसाद चक्रवर्ती ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान और उस समय की व्यवस्था की जांच की जा रही है. जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.

"पोस्टमार्टम हाउस में शंकर नामक कर्मचारी कार्यरत है, वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कौन है और वहां क्या व्यवस्था थी, इसकी जानकारी ली जा रही है."-डॉ. शिवकुमार प्रसाद चक्रवर्ती, सिविल सर्जन

पहले भी आई ऐसी खबरें

इस घटना ने सरकारी अस्पताल के पोस्टमॉर्टम हाउस में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ साल पहले भी इसी पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर शवों की दुर्दशा, कुत्तों द्वारा नोचने और गंगा में फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसके बाद अंतिम संस्कार की राशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये की गई थी.

राशि बढ़ने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होने के आरोप लग रहे हैं. 17 दिन पुराने इस वीडियो ने एक बार फिर शवों के सम्मानजनक प्रबंधन और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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