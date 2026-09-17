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स्ट्रेचर टूटा था या सिस्टम?: बक्सर में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव को घसीटता दिखा कर्मचारी

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के पुराने सदर अस्पताल स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति शव को पैरों से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए अंदर ले जाता दिख रहा है. यह वीडियो 31 अगस्त का बताया जा रहा है और करीब 17 दिन बाद सामने आया है.

रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था शव

बक्सर आरओबी के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात शव मिला था. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शव को रिक्शे के जरिए पुराने सदर अस्पताल के पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा था. वीडियो में दिख रहा करीब एक मिनट 25 सेकंड का फुटेज उसी दौरान का है, जिसमें चादर में लिपटे शव को एक व्यक्ति अकेले घसीटते हुए अंदर पहुंचाता नजर आता है.

बिहारी राम का बयान (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार के लिए सरकार देती है पैसे

जीआरपी थानाध्यक्ष मनी चंद्र पांडेय के अनुसार, अज्ञात शव की अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से पांच हजार रुपये की राशि आती है. शव उठाने के लिए चार लोगों की जरूरत बताते हुए पूरी राशि दी गई थी. उन्होंने कहा कि जीआरपी के पास शव ले जाने के लिए कोई आधिकारिक एंबुलेंस या वाहन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए निजी तौर पर व्यवस्था करनी पड़ती है.

कौन है शव को घसीटने वाला शख्स

वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिहारी राम है, जो जीआरपी की ओर से शव के साथ भेजा गया था. पोस्टमॉर्टम हाउस के कर्मचारी शंकर ने दावा किया कि वहां का स्ट्रेचर टूटा हुआ था. उन्होंने उस व्यक्ति से दो-तीन लोगों को बुलाकर शव अंदर पहुंचाने को कहा था, लेकिन वह अकेला ही शव को घसीटकर ले गया. वहीं बिहारी राम ने बताया कि वो दो लोग मिलकर शव उठाते हैं लेकिन कोई नहीं आया इसलिए उन्हें अकेले ही शव लेकर जाना पड़ा.

"एक शव को उठाकर ले जाने के लिए कम से कम चार लोगों की जरूरत होती है, लेकिन कोई नहीं था, जिस वजह से मुझे अकेले ही यह सारा काम करना पड़ा. इसके लिए हमरा मेहनताना भी बेहद कम है, सरकार से मांग है कि मुझे महीने के हिसाब से मेहनताना देना चाहिए."-बिहारी राम, कर्मचारी