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वादा खिलाफी के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी, कल बनेगी आंदोलन की रणनीति

अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते कर्मचारी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 साल से अलग-अलग तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे कर्मचारी संगठनों के सब्र का बांध अब जवाब दे गया है. कर्मचारी संगठनों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. आरजीएचएस, कर्मचारियों के लिए की गई बजट घोषणाओं, वेतन विसंगतियां और विभागों में रिक्त चल रहे पदों को नहीं भरने से नाराज प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन कल जयपुर में एकत्रित होंगे और आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे. सोमवार को दोपहर 12 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में 10 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. सिलसिले वार होंगे आंदोलन : राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि कल प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तय की जाएगी. बैठक में अलग अलग आंदोलन के लिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रदेश भर के कर्मचारियों को जागृत करने के लिए जन चेतना यात्रा का आगाज किया जाएगा. 25 मई से यात्रा शुरू होगी अलग-अलग कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को सरकार की ओर से की जा रही अनदेखी से अवगत करवाया जाएगा. पढ़ें : सड़कों पर उतरा शैक्षिक महासंघ, इन मांगों को पूरी करने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन जिला मुख्यालय पर भी होंगे धरने प्रदर्शन : राठौड़ का कहना है कि इसके पश्चात सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन धरने प्रदर्शन आयोजित होंगे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर भी कर्मचारी धरने प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे.