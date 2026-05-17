वादा खिलाफी के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी, कल बनेगी आंदोलन की रणनीति
आरजीएचएस, वेतन विसंगतियां, बजट घोषणाओं की अनदेखी सहित 21 सूत्री मांग पत्र पर आंदोलन के लिए प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन कल जयपुर में जुटेंगे.
Published : May 17, 2026 at 1:27 PM IST
जयपुर: अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 साल से अलग-अलग तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे कर्मचारी संगठनों के सब्र का बांध अब जवाब दे गया है. कर्मचारी संगठनों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. आरजीएचएस, कर्मचारियों के लिए की गई बजट घोषणाओं, वेतन विसंगतियां और विभागों में रिक्त चल रहे पदों को नहीं भरने से नाराज प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन कल जयपुर में एकत्रित होंगे और आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे.
सोमवार को दोपहर 12 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में 10 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
सिलसिले वार होंगे आंदोलन : राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि कल प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तय की जाएगी. बैठक में अलग अलग आंदोलन के लिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रदेश भर के कर्मचारियों को जागृत करने के लिए जन चेतना यात्रा का आगाज किया जाएगा. 25 मई से यात्रा शुरू होगी अलग-अलग कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को सरकार की ओर से की जा रही अनदेखी से अवगत करवाया जाएगा.
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जिला मुख्यालय पर भी होंगे धरने प्रदर्शन : राठौड़ का कहना है कि इसके पश्चात सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन धरने प्रदर्शन आयोजित होंगे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर भी कर्मचारी धरने प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे.
उन्होंने बताया कि जब से यह सरकार बनी है तब से ही कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है. कर्मचारी और उनके परिजनों को आरजीएचएस में पिछले दो महीने से इलाज नहीं मिल रहा है. प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना बंद कर दिया है, मजबूरन कर्मचारियों को पैसे देकर इलाज करना पड़ रहा है. जबकि हर महीने आरजीएचएस के नाम पर हमारी तनख्वाह से पैसे काटे जा रहे हैं.
बजट घोषणाएं भी धरातल पर नहीं उतरी : गजेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार ने अपने तीनों बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी, लेकिन एक भी घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है, जिससे कर्मचारियों में रोष है. इस मामले को लेकर हम कई बार मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ.
सांवत कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं हुई लागू : उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश में कर्मचारी वेतन विसंगतियों से जूझ रहे हैं, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार ने सांवत कमेटी बनाई थी. कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन पिछले ढाई साल से कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया जा रहा है. वहीं, विभागों में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिसके चलते काम का बोझ भी अन्य कर्मचारियों पर पड़ रहा है. सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा कि समय-समय पर कई बार कर्मचारियों ने सांकेतिक धरने प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अब मजबूरन कर्मचारियों को बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.